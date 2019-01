Siêu xe Lamborghini Huracan Performante giá chỉ 1,7 tỷ đồng

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Performante đang rao bán trên trang Copart với giá khởi điểm chỉ từ 73.500 đô la (tương đương 1,7 tỷ đồng" đã gây không ít bất ngờ, xe chỉ mới lăn bánh được 4.261 km. So với giá bán lên đến 316.000 đô la của Lamborghini Huracan Performante mới, rõ ràng, mức rao bán của "siêu bò" này thấp hơn 1/4, đây là 1 điều kỳ lạ. Nguyên nhân đến từ việc chiếc Lamborghini Huracan Performante màu trắng này đã dính vào một vụ tai nạn khiến cho 1 bên hông xe, phía tài xế và đuôi xe hư hỏng. Nếu nhìn trực diện từ đầu siêu xe này, rất khó để nhận ra đây là một chiếc xe tai nạn do không có thiệt hại nào ở "mặt tiền" xe. Người rao bán khẳng định chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Performante gía rẻ này vẫn còn hoạt động được, khoang lái túi khí cũng chưa bung ra. Nếu ai có ý định mua chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Performante này nên nghiên cứu kỹ chi phí sửa chữa cho "siêu bò" này. Các chi tiết nội thất của x cũng còn nguyên bản, nhiều khả năng dàn áo bên hông xe sẽ được thay mới hoàn toàn nếu củ mới muốn lăn bánh ổn định. Điều này có thể cũng xảy ra với cản va sau bằng sợi carbon của xe. Siêu xe Lamborghini Huracan Performante vẫn sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5,2 lít tương tự như bản tiêu chuẩn nhưng tạo ra công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. 2 thông số này tăng 30 mã lực và 40 Nm so với bản tiêu chuẩn. Chưa hết, Huracan Performante còn nhẹ hơn khoảng 40 kg so với bản thường. Nhờ đó, siêu xe này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn, từ 0-200 km/h trong 8,9 giây và đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Lamborghini Huracan Performante là 1 trong những chiếc siêu xe nhanh nhất trong gia đình Lamborghini Huracan. Và thật thú vị khi có thông tin chiếc Lamborghini Huracan Performante đầu tiên đã cập cảng Hải Phòng nhưng hiện vẫn còn đang chờ đợi các thủ tục để được thông quan. Chắc chắn, mức giá bán cho chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Performante đầu tiên tại Việt Nam này sẽ không dưới 22 tỷ đồng. Chính vì điều này, thông tin về chiếc Lamborghini Huracan Performante gặp nạn giá rẻ này vẫn sẽ khiến niều đại gia đam mê siêu x tại Việt Nam phát thèm, bời nó quá rẻ so với mức giá chính hãng khi về nước. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Huracan Performante.

