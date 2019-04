Siêu xe Lamborghini Huracan EVO 2020 ra mắt tại Đông Nam Á

Sau màn ra mắt thị trường Thế giới, siêu xe Lamborghini Huracan EVO 2020 đã bắt đầu chiến dịch chinh phục các khách hàng khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đất nước đón nhận màn ra mắt đầu tiên của siêu xe này, và mới đây nhất là thị trường Malaysia. Lamborghini Kuala Lumpur, đơn vị phân phối chính hãng siêu xe Lamborghini tại Malaysia chỉ cho biết, họ đã bắt đầu mở đơn nhận mua Lamborghini Huracan EVO 2020 cho giới nhà giàu ở đây nhưng lại không tiết lộ mức giá bán chính thức. Việc giao hàng chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO 2020 đầu tiên ở Malaysia sẽ dự kiến vào cuối năm nay. Thiết kế của Lamborghini Huracan EVO 2020 sẽ giúp các bạn trẻ mê xe dễ dàng nhận ra đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng siêu xe Lamborghini Hurcan bao gồm cản va trước và hốc gió thiết kế lại hoàn toàn. Phía đuôi xe nhận thêm 1 cánh gió mới nhằm đảm bảo tính khí động học cho xe. Cuối cùng là thay vì trang bị cặp ống xả kép đặt đối xứng 2 bên hông xe như bản Lamborghini Hurcan LP610-4, vị trí ống xả của mẫu siêu xe Lamborghini Huracan EVO được di dời lên cao hơn tương tự Lamborghini Huracan Performante. Bên trong khoang lái của Lamborghini Huracan EVO cũng khác biệt rất lớn so với Lamborghini Hurcan LP610-4 như một màn hình giải trí cỡ lớn lên đến 8,4 inch tương thích Apple CarPlay, hệ thống ra lệnh bằng cử chỉ, định vị vệ tinh và hệ thống viễn tin camera kép tùy chọn. Nội thất xe bọc da Alcantara đi kèm nhiều chi tiết bằng sợi carbon bóng hoặc nhám. Xe được trang bị khối động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít khi lắp trên Lamborghini Hurcan Evo tạo ra công suất tối đa 640 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại tua máy 6.500 vòng/phút giống như phiên bản hiệu suất cao Lamborghini Hurcan Performante. Tuy nhiên, nếu so với những chiếc Lamborghini Hurcan LP610-4 đang lăn bánh tại Việt Nam, siêu xe Lamborghini Huracan EVO 2020 mới ra mắt ở Malaysia mạnh hơn đến 30 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 40 Nm. Bên cạnh đó, khả năng đua nước rút từ 0-100 km/h của Lamborghini Huracan EVO 2020 được rút xuống thời gian chỉ còn 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với Lamborghini Hurcan LP610-4. Vận tốc tối đa của Lamborghini Huracan EVO 2020 đạt mức hơn 325 km/h. Các trang bị ấn tượng khác của Lamborghini Huracan EVO 2020 bao gồm hệ thống treo từ tính chủ động, hệ thống kiểm soát lực kéo tiên tiến mới, hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống điều hướng mô-men xoắn 4 bánh và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian nâng cấp. Hiện tại, mức giá xe Lamborghini Huracan EVO 2020 tại Thái Lan được tiết lộ sẽ rơi vào khoảng 24,59 triệu Baht, tương đương 17,99 tỷ đồng. Mức giá bán này đắt gấp 3 lần so với giá xe Lamborghini Huracan EVO 2020 tại Mỹ hay ở Anh. Lý do là đất nước Thái Lan có mức thuế đánh vào các dòng xe cao cấp như siêu xe rất cao, tương tự như Malaysia. Vì thế, nhiều người ước tính giá xe Lamborghini Huracan EVO 2020 ở Malaysia sẽ dao động từ 16 đến 17,3 tỷ đồng. Video: Siêu xe Lamborghini Huracan EVO 2020.

