Siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta cũ giá 19,7 tỷ đồng

Công suất trên 800 mã lực, giá bán trên 1 triệu USD và được sản xuất với số lượng giới hạn là những yếu tố làm nên một chiếc hypercar. Do đó, những chiếc hypercar luôn được săn đón dù là xe mới hay xe đã sử dụng. Ví dụ điển hình là siêu phẩm mui trần Ferrari LaFerrari Aperta cũ sắp được bán đấu giá vào tháng 1 tới đây. Theo công ty chuyên tổ chức đấu giá xe RM Sotheby's, một chiếc mui trần LaFerrari Aperta hàng hiếm sẽ được bán đấu giá tại một sự kiện tổ chức tại bang Arizona - Mỹ vào ngày 17/1. Công ty này hy vọng là siêu phẩm sẽ mang về số tiền lên đến 8,5 triệu USD (khoảng 19,7 tỷ đồng). Con số tối thiểu cho siêu xe ngựa chồm này cũng ở mức 6,5 triệu USD. Ngay khi ở giá thấp nhất, chiếc siêu xe LaFerrari Aperta cũ này cũng đắt hơn gấp 3 lần so với mức giá xuất xưởng - 2 triệu USD. Người thắng cuộc trong phiên đấu giá sẽ là chủ nhân của 1 trong 210 chiếc LaFerrari Aperta trên toàn thế giới. Đây là chiếc LaFerrari Aperta đã được chuyển đến đại lý Ferrrai ở Beverly Hills vào năm ngoái cho mục đích trưng bày trong các sự kiện kỷ niệm 70 thành lập hãng Ferrari. Chiếc xe sở hữu màu sơn đen Nero Daytona với những đường kẻ màu đỏ làm điểm nhấn trên nắp ca-pô, cánh chia gió trước, cánh lướt gió bên và mui xe. Chiếc LaFerrari Aperta này được trang bị gói phụ kiện hoàn toàn bằng carbon. đã lăn bánh được quãng đường 1.402 dặm (tương đương 2.253 km). Do phục vụ mục đích trưng bày là chủ yếu nên chiếc mui trần này gần như trong tình trạng mới hoàn hảo. Đương nhiên, ngoài gói phụ kiện carbon gắn sẵn, người chủ mới sẽ được nhận toàn bộ phụ kiện tiêu chuẩn của chiếc LaFerrari Aperta này, bao gồm: tấm vải trùm bảo vệ xe, trùm mui xe, sách hướng dẫn và chìa khóa dự phòng. Đầu tháng sau, xe sẽ được chuyển từ đại lý Beverly Hills đến Arizona để chuẩn bị cho phiên đấu giá. Ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Paris Motor Show 2016, Ferrari LaFerrari Aperta nhanh chóng gây ấn tượng với số lượng sản xuất giới hạn, mức giá xuất xưởng 2 triệu USD cùng thông số vận hành không thua kém gì phiên bản coupe dù có khối lượng nặng hơn. LaFerrari Aperta là một trong những mẫu xe chào mừng sự kiện kỷ niệm 70 thành lập hãng siêu xe Ferrari (1947-2017). Chỉ có 210 chiếc LaFerrari Aperta được sản xuất (chưa bằng một nửa so với con số 500 chiếc của bản coupe). Trong đó, chỉ có 201 chiếc có thể đến tay khách hàng do 9 chiếc đặc biệt được sử dụng cho mục đích quảng bá toàn cầu. Nếu như 200 chiếc đầu tiên có mức giá trên dưới 2 triệu USD thì chiếc LaFerrari Aperta thương mại cuối cùng mang số hiệu 210 được bán ra với mức giá cực cao - 9,98 triệu USD cũng tại sự kiện do RM Sotheby's tổ chức vào tháng 9/2017. Qua đó, chiếc LaFerrari Aperta thứ 210 đã phá kỷ lục của chính chiếc LaFerrari Coupe thứ 500 để trở thành chiếc Ferrari đời mới có giá cao nhất hiện nay. Tương tự bản coupe, LaFerrari Aperta cũng được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12, dung tích 6.3L, sản sinh công suất 800 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện công nghệ KERS cho ra công suất tối đa thêm 163 mã lực. Nhờ đó, Ferrari LaFerrari Aperta sở hữu tổng công suất 963 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Mô tả video

