Siêu xe Aston Martin DB11 giá 15,8 tỷ lăn bánh tại Đà thành

Mới đây, chiếc siêu xe Aston Martin DB11 V8 của người yêu xe tại Đà Nẵng đã chính thức lộ diện khi xuất hiện trên đường phố. Được biết, đây là chiếc siêu xe Aston Martin DB11 V8 được phân phối chính hãng tại showroom ở TP HCM mà đại gia Đà Nẵng đã từng đặt mua. Chiếc siêu xe Aston Martin DB11 V8 xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng vào những ngày cuối tuần vừa qua có màu sơn đen Ultramarine Black, đây cũng là 1 trong 2 chiếc siêu xe có mặt tại buổi khai trương đại lý Aston Martin chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Aston Martin DB11 V8 mới sở hữu ngoại thất tối màu cực kỳ cuốn hút. Xe vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế truyền thống của hãng siêu xe Anh Quốc và kế thừa nhiều nét thiết kế từ mẫu DB10 trước đó như lưới tản nhiệt thanh ngang có kích thước lớn, cụm đèn pha sắc sảo, khung sườn kết cấu nhôm giúp xe nhẹ hơn và mạnh hơn. Bộ khung từ nhôm của DB11 V8 được hãng siêu xe Aston Martin thiết kế nhẹ và cứng hơn đáng kể so với nền tảng cấu trúc hiện nay của "đàn anh" DB9. Cụm đèn chiếu sáng với công nghệ Full-Led hiện đại được cách điệu gọn gàng. Thân xe Aston Martin DB11 V8 thiết kế dạng khí động học mạnh mẽ, kết hợp với các khe tản gió ở đầu xe, hốc bánh xe hay cánh hướng gió "ảo" phía sau giúp chiếc xe tăng khả năng bám đường ở tốc độ cao. Bên trong , màn hình TFT LCD 12 inch của xe với đầy đủ màu sắc trang bị trên cụm đồng hồ, trong khi màn hình 8 inch thứ hai được đặt ở vị trí trung tâm và kết nối với hệ thống giải trí COMAND, một ví dụ điển hình cho mối quan hệ hợp tác giữa Mercedes-AMG và Aston Martin. Bên trong , màn hình TFT LCD 12 inch ủa xe với đầy đủ màu sắc trang bị trên cụm đồng hồ, trong khi màn hình 8 inch thứ hai được đặt ở vị trí trung tâm và kết nối với hệ thống giải trí COMAND, một ví dụ điển hình cho mối quan hệ hợp tác giữa Mercedes-AMG và Aston Martin. Ngoài ra, việc phân bổ trọng lượng của phiên bản V8 là 49/51 (trước/sau) so với 51/49 (trước/sau) trên phiên bản V12. Aston Martin DB11 V8 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4 giây và tốc độ tối đa là 301 km/h, tức tăng tốc chậm hơn 0,1 giây và tốc độ tối đa thấp hơn 21 km/h so với phiên bản động cơ V12. Loại động cơ V8 mà chiếc Aston Martin DB11 này được trang bị hiện cũng xuất hiện trên nhiều mẫu xe khác của Mercedes-AMG như C63, E63, S63 hay "người anh em" Aston Martin V8 Vantage thế hệ mới nhất.Việc nhập khẩu phiên bản động cơ V8, dung tích 4,0 lít cũng nhằm mục đích hưởng mức giá bán tốt hơn nhờ luật thuế TTĐB mới. Mức giá bán Aston Martin DB11 V8 chính hãng là 15,868 tỷ đồng. Hiện tại, những người yêu xe miền Trung còn sở hữu thêm 1 chiếc siêu xe Aston Martin DB11 V8 khác mang màu sơn cam Cosmos, đây cũng chính là chiếc Aston Martin DB11 V8 thứ 4 cập bến tại Việt Nam Video: Siêu xe Aston Martin DB11 đầu tiên tại Việt Nam (nguồn VTC).

