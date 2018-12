Siêu SUV Rolls-Royce Cullinan giá từ 23,2 tỷ đồng tại Ấn Độ

Mẫu siêu SUV Rolls-Royce Cullinan vừa chính thức được ra mắt trong một sự kiện riêng được tổ chức ở Ấn Độ. Ngay khi xuất hiện những hình ảnh của chiếc xe trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng thuộc hàng đại gia. Cullinan 2019 ra đời để cạnh tranh với những đối thủ như Bentley Bentayga hay Range Rover. Xe ra đời từ cơ sở gầm bệ "Architecture of Luxury" hoàn toàn bằng nhôm đã từng lần đầu tiên ra mắt trên Phantom thế hệ mới. Ngoại thất xe gợi nhớ đến siêu sedan Phantom, bao gồm lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn với các thanh nan dọc mạ crôm bóng loáng và cặp đèn chạy ban ngày mảnh mai. Chiếc SUV hạng sang nhà Rolls-Roye có chiều dài 5.341mm, chiều rộng 2.164mm và cao 1.835mm. Cullinan sở hữu trục cơ sở 3.295mm, cung cấp một không gian nội thất vô cùng rộng rãi và thoải mái. Dung tích khoang hành lý của xe là 560 lít và 600 lít khi tấm chắn phía sau được bỏ, ghế sau có thể gập xuống, tạo dung tích khoang hành lý lên đến 1.930 lít và chứa đồ vật dài tối đa 2.245mm. Giống như nhiều mẫu xe siêu sang Rolls-Royce, bên trong nội thất của Cullinan 2019 được trang bị nội thất khá ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cụ thể, ghế lái của xe có tính năng sưởi và thông khí để đảm bảo cảm giác thoải mái nhất cho người lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số thế hệ mới nhất và vô lăng bọc da/ốp gỗ hàng hiệu. Cullinan 2019 được trang bị vô lăng dày dặn và nhỏ hơn Phantom. Trong khi đó, trên mặt táp-lô lần đầu tiên xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm dành cho hệ thống thông tin giải trí. Nếu không dùng màn hình này, người lái có thể chỉnh hệ thống thông tin giải trí thông qua núm xoay có biểu tượng Spirit of Ecstasy trên cụm điều khiển trung tâm. Tương tự mọi mẫu xe sang của Rolls-Royce khác, những gì sang trọng nhất trên Cullinan 2019 đều được tập trung ở hàng ghế sau bao gồm cấu hình Lounge Seat với ghế dài truyền thống đủ cho 3 hành khách và có thể gập chỉnh điện. Tiếp đến là cấu hình Individual Seat với 2 ghế thương gia độc lập kèm các phụ kiện đắt tiền... Ngoài các trang bị đắt tiền được thương hiệu xe sang Anh quốc đầu tư, các tính năng an toàn của xe cũng cực kỳ hiện đại gồm: hệ thống nhìn đêm với tính năng phát hiện thú vật hoặc người đi bộ băng qua đường, cảnh báo người lái mất tập trung, 4 camera cho tầm nhìn bao quanh xe,... Để cạnh tranh với Bentley Bentayga, Rolls-Royce sẽ sử dụng động cơ tăng áp V12 trên Cullinan, dung tích 6,75 lít, cho công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Xe được xây dựng trên kết cấu khung gầm bằng nhôm và hệ dẫn động bốn bánh, đi kèm các trang bị và công nghệ mới nhất. Ngoài ra, mẫu SUV sang trọng bậc nhất thế giới có khả năng off-road ấn tượng nhờ được trang bị chế độ đặc biệt có thể điều chỉnh mô men xoắn. Nó giúp động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít có thể truyền công suất 563 mã lực và mô men xoắn 850 Nm xuống bốn bánh xe di chuyển hiệu quả trên mặt đường lồi lõm và lội nước sâu tới 54 cm. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Rolls-Royce Cullinan được niêm yết từ 69.500.000 INR (tương đương khoảng 23,2 tỷ đồng). Chiếc xe hiện đang có mặt tại đại lý ở thủ đô Delhi. Hiện tại, hãng xe siêu sang Anh Quốc vẫn chưa có lịch ra mắt chính mức mẫu siêu SUV Cullinan tại thị trường Việt Nam. Điều này khiến giới nhà giàu Việt đang rất nóng lòng chờ đợi Video: Siêu SUV Rolls-Royce Cullinan ra mắt tại Ấn Độ.

