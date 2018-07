Sau 7 năm, Toyota Sienna vẫn thét giá 2,3 tỷ ở Sài Gòn

Tại thị trường Đông Nam Á, Toyota chỉ phân phối dòng Alphard, do vậy những khách hàng muốn sở hữu những chiếc xe MPV Toyota Sienna không còn cách nào khác phải thông qua các đại lý tư nhân với mức giá đắt đỏ. Chình vì vậy, việc lựa chọn các mẫu xe cũ đời thấp hơn nhưng vẫn đủ trang bị, kèm giá rẻ hiện đang được nhiều người dùng chú ý. Chiếc xe trong bài viết này đang được rao bán tại TP HCM là chiếc xe Toyota Sienna Limited, được nhập khẩu nguyên chiếc tại Mỹ vào năm 2011. Được sản xuất chủ yếu dành cho thị trường Mỹ từ năm 1997, Toyota Sienna đã được nhiều khách hàng ưa chuộng khi lựa chọn xe cho gia đình, đặc biệt khi có đông trẻ nhỏ do cực tiện dụng và nội thất rộng rãi. Trên Toyota Sienna Limited 2011, xe có thiết kế hình dáng khá vuông vức ít những đường cong so với hiện nay, nhưng theo đánh giá của nhiều người dùng thì nó đem lại sự mạnh mẽ, cá tính đặc biệt dành cho phái mạnh. Xe sử dụng mâm 10 chấu kích thước 18 inch. Gương chiếu hậu tích hợp dải đèn xi-nhan báo rẽ. Cửa kính được chia làm 3 khoang khác nhau tương đương cho 3 hàng ghế ngồi. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế lớn, dễ quan sát. Chính giữa đuôi xe ốp tấm kim loại mạ chrome sáng bóng. Bên trong, xe được trang bị vô lăng 4 chấu tích hợp các phím media và đàm thoại, ghế hàng 1 bọc da chỉnh điện. Màn hình giải trí trung tâm với đầy đủ các kết nối hiện đại cần thiết hiện nay. Cần số được đặt cao và lệch sang phía người lái, nhường chỗ cho cụm điều hoà 2 vùng độc lập. Xe được trang bị 2 cửa sổ trời với cửa sổ phía sau lớn hơn. Một màn hình độc lập cũng được lắp đặt để đảm bảo nhu cầu giải trí cho hàng ghế phía sau. Hàng ghế thứ 2 có thêm bệ tì duỗi chân cho khách. Tuy nhiên, thay vì chỉnh điện như hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ 2 chỉ được chỉnh cơ. Ngoài ra, không gian chứa đồ rộng rãi ở hàng ghế phía sau, người lái có thể nhẹ nhàng gia tăng diện tích bằng cách gập ghế qua công tắc điện. Một điểm độc đáo của nội thất Toyota Sienna là ghế có thể ngửa sâu ra sau và có chỗ để chân dành cho du khách nghỉ ngơi sau mỗi quãng đường dài. Để có thể di chuyển linh hoạt với trọng lượng hơn 2 tấn, Toyota Sienna được trang bị động cơ 2GR-FE V6 với dung tích 3.5l và công suất 266 mã lực. Xe cũng được trang bị radar phát hiện các điểm mù trên đường và phát ra tín hiệu cảnh báo, đi kèm các công nghệ an toàn khác của Toyota... Hiện sau 7 năm sử dụng - Toyota Sienna Limited 2011 đang được bán với giá 2,3 tỷ đồng tại TP HCM. So với thời điểm mua, chiếc xe có mức khấu hao khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá 2 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại chỉ bằng một nửa nếu so với Toyota Sienna phiên bản 2018 vừa về tới Việt Nam được chào bán 4,3 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Toyota Sienna phiên bản 2011.

