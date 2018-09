Nissan X-Trail 2019 thêm trang bị, giá từ 600 triệu

So với phiên bản cũ, mẫu xe Nissan X-Trail 2019 hay Rogue bản nâng cấp mới dành cho thị trường Mỹ không thay đổi quá nhiều. Thay vào đó, Nissan chỉ tập hợp một số trang bị thành gói mới đồng thời biến Rogue 2019 thành mẫu xe đầu tiên của hãng có hệ thống an toàn Safety Shield 360. Cụ thể, hệ thống an toàn trên Nissan Rogue 2019 tại Mỹ sẽ bao gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ đèn pha và hỗ trợ lùi đỗ xe tự động. Ở bản trang bị S, Nissan Rogue nâng cấp 2019 sẽ có thêm gói Special Edition Package tùy chọn mới, bao gồm bộ vành hợp kim 17 inch, gương chiếu hậu sấy tích hợp đèn báo rẽ LED, vô lăng và cần số bọc da, ghế trước sưởi hay các chi tiết mạ crôm sáng bóng. Tương tự như vậy, Nissan Rogue 2019 bản SV cũng có gói Premium Package tùy chọn với bộ vành hợp kim hai màu dạng 5 chấu kép kích cỡ 18 inch, công nghệ lái bán tự động ProPilot và phanh đỗ xe tự động. Ngoài ra, toàn bộ dòng Rogue 2019 đều được trang bị hệ thống cảnh báo cửa sau và hệ thống thông tin giải trí Nissan Connect với màn hình 7 inch, tương thích Apple CarPlay cũng như Android Auto. Giống như trước đây, xe cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 lb-ft. Động cơ kết hợp hộp số Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian, tùy theo lựa chọn của người mua. Ở phiên bản dẫn động cầu trước, Rogue 2019 tiêu thụ lượng xăng 9,05 lít/100 km nội thành, 7,13 lít/100 km đường trường và 8,11 lít/100 km đường hỗn hợp. Các khách hàng Mỹ ở một số khu vực tại Mỹ còn có thể mua Nissan Rogue 2019 phiên bản hybrid. Nissan Rogue Hybrid 2019 có công suất tối đa 176 mã lực và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe Nissan Rogue bản nâng cấp 2019 sẽ có giá khởi điểm từ 25.795 USD (khoảng 600 triệu đồng), đã bao gồm 995 USD chi phí vận chuyển và giao xe. Trong khi đó, Nissan Rogue Hybrid 2019 có giá từ 28.595 USD (khoảng 665 triệu đồng). Video: Xe crossover cỡ C Rogue hay X-Trail 2019 tại thị trường Mỹ.

