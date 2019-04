MV Agusta Turismo Veloce 2019 giá hơn nửa tỷ tại Ấn Độ

Mới đây, thông tin về mẫu xe Tourer tầm trung đình đám của MV Agusta sẽ chính thức được ra mắt tại Ấn Độ vào cuối tháng này. Mức giá xe MV Agusta Turismo Veloce 800 2019 khá khủng, tới 672 triệu đồng với 4 phiên bản khác nhau. Mẫu Tourer được mong đợi nhất năm của hãng xe Ý sẽ được bán với 4 phiên bản bao gồm Standard, Lusso, Lusso SCS và RC SCS. Trong đó "SCS" là viết tắt của "Hệ thống ly hợp thông minh" (Smart Clutch System) một công nghệ độc quyền của hãng xe máy MV Agusta cho phép quản lý điện tử của bộ côn tay. Về ngoại hình, cũng giống như các phiên bản Turismo Veloce khác, MV Agusta Turismo Veloce 2019 mới cũng sở hữu kiểu dáng đầy quyến rũ theo ngôn ngữ chung của MV Agusta - vốn xuất phát từ chiếc superbike F4 do nhà thiết kế lừng danh Massimo Tamburini "chấp bút". Là một thành viên thuộc gia đình môtô sử dụng động cơ 3 xi-lanh của MV Agusta, chiếc xe cũng mang đầy đủ các điểm nhấn ấn tượng như gắp đơn và hệ thống pô 3 nòng. Tương tự các dòng mô tô cùng phân khúc khác, Turismo Veloce SCS đã nâng cấp hệ thống đèn LED hiện đại. Các trang bị hỗ trợ người lái cao cấp khác cũng được tích hợp đầy đủ trên chiếc xe này như: bảng đồng hồ full màn hình màu, hệ thống kiểm tra lỗi xe, hệ thống phanh ABS 9 Plus do Bosch cung cấp, điều khiển lực kéo, sang số nhanh quickshifter, cảm biến GPS... Dựa trên phiên bản Turismo Veloce Lusso cao cấp nhất, MV Agusta Turismo Veloce 2019 cũng được trang bị hệ thống phuộc bán chủ động với khả năng điều chỉnh liên tục dựa vào điều kiện mặt đường. Là một mẫu sport touring, MV Agusta Turismo Veloce cũng đi kèm sẵn bao tay có sưởi, kết nối Bluetooth với điện thoại và chân chống giữa. Giống như những chiếc xe khác của hãng, MV Agusta cũng không "tiếc tiền" trang bị cho phiên bản mới này hệ thống phanh trước với cặp heo Brembo 4 piston và phanh sau 2 piston. Cặp thùng nhựa phía sau đuôi xe là trang bị tiêu chuẩn. Xe sẽ được bán với 2 tùy chọn màu sơn là đỏ/đen mờ và đỏ/trắng. Tuy nhiên, điểm dễ nhận biết nhất của chiếc xe đó là nắp bưởng côn trong suốt, để lộ ra bộ ly hợp hoạt động ở phía sau tấm kính. Và hệ thống côn thông minh SCS cũng là điểm "ăn tiền" trên Turismo Veloce SCS - bộ ly hợp này đã được MV Agusta hợp tác thiết kế cùng với Rekluse tới từ Mỹ. Ly hợp SCS được thiết kế xuất phát từ nhu cầu của nhiều biker, khi họ muốn một hệ thống vừa có khả năng chuyển số không cần bóp côn khi cần thiết, nhưng vẫn có thể đem lại cảm giác phấn khích như xe tay côn truyền thống. Trên thị trường hiện nay chưa có một giải pháp nào như vậy. Theo MV Agusta, Turismo Veloce 800 chỉ mất đúng 3,15 giây để tăng tốc từ 0-100km/h - con số gần tương đương với nhiều mẫu sportbike cao cấp hạng 1.000cc, dù chiếc xe sử dụng động cơ nhỏ hơn hẳn. Khối máy được sử dụng trên Turismo Veloce SCS vẫn có dạng 3 xi-lanh thẳng hàng 12 van DOHC với dung tích 798cc, cho công suất 110 mã lực tại tua máy 10.500rpm và mô-men xoắn 80Nm tại 7.100rpm. Chiếc xe được dự đoán sẽ sớm ra mắt trong tháng 5 tới đây tại thị trường Ấn Độ. Theo hãng xe máy MV Agusta, mẫu Turismo Veloce 2019 sẽ là đối thủ trực tiếp với người đồng hương Ducati Multistrada 905 và Triumph Tiger 800 tới từ Anh quốc đang khá hot trên thị trường. Video: Xem sức mạnh của MV Agusta Turismo Veloce 2019.

