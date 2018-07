Lamborghini Huracan cháy trơ khung sau hành trình siêu xe

Vụ tai nạn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng ngay sau khi một tài khoản có tên Parker Gelber đăng tải hình ảnh và clip về vụ cháy siêu xe Lamborghini Huracan Performante tại một cây xăng tại Mỹ. Cụ thể, trong quá trình quay trở về nhà trong hành trình hành trình siêu xe GoldRush Rally (diễn ra 22/6-1/7/2018), một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Performante ghé vào cây xăng trên quãng đường nối giữa thành phố Boston (bang Massachusetts) và Las Vegas (bang Nevada) của Mỹ và bốc cháy ngùn ngụt. Theo như chủ tài khoản trên mạng xã hội - anh Parker Gelber mô tả, vụ tai nạn cháy siêu xe Lamborghini Huracan Performante xảy ra ở một cây xăng tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ, vào khoảng 20 giờ tối hôm thứ bảy, ngày 7/7/2018 vừa qua. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do một người lái chiếc minivan đã lơ đãng khi không nhấc vòi bơm ra khỏi miệng bình xăng mà thản nhiên lái đi. Ngay lập tức, vòi xăng bị sức kéo của chiếc minivan giật đứt, xăng phun ra như mưa và trút xuống chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Performante đang đỗ gần đó. Xui thay, xăng lại rơi trúng khoang động cơ đang nóng của siêu bò Lamborghini Huracan, khiến chiếc xe lập tức bốc cháy. Phía trước chiếc Huracan Performante “xấu số” bị cháy trơ khung này còn có một chiếc siêu xe Lamborghini mui trần màu đỏ khác đỗ bên cạnh, tuy nhiên, thật may mắn chiếc xe này vẫn bình an vô sự. Lamborghini Huracan Performante là phiên bản hiệu suất cao hơn của siêu xe Huracan, ra mắt lần đầu tại triển lãm ôtô Geneva 2017. Xe sở hữu động cơ V10, dung tích 5,2 lít như phiên bản thường nhưng tạo ra công suất tối đa 640 mã lực thay vì 610 sức ngựa như Huracan LP610-4. Anh Parker Gelber, người lái chiếc Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante màu đỏ, may mắn không bị vụ cháy ảnh hưởng, đã chia sẻ trang cá nhân rằng chủ nhân chiếc Huracan xấu số chính là bạn của mình và cả hai đang trở về sau hành trình siêu xe GoldRush Rally. Hiện cảnh sát đã bắt được thủ phạm và mọi chuyện đang được điều tra. Video: Lamborghini Huracan cháy trơ khung sau hành trình siêu xe.

