KTM 990cc phong cách "quái thú" từ Analog Motorcycles

Một nghịch lý lạ đời đó là phương tiện di chuyển mỗi ngày của các nghệ nhân độ môtô lại thường nguyên bản. Điều lạ lùng này cũng xảy đến với Tony Prust, chủ lò độ Analog Motorcycles. Anh ấy cực kì hâm mộ xe môtô KTM và sở hữu rất nhiều, đa phần là nguyên bản. “Tôi luôn muốn độ một chiếc KTM. Tuy nhiên cơ hội chưa một lần đến vì khách hàng chưa yêu cầu hoặc hình dáng của KTM không phù hợp với ý tưởng thiết kế. Dù bản thân có thể độ riêng một chiếc cho mình nhưng tôi thường giữ chúng như cũ, chỉ tập trung vào việc chạy bình thường”, Tony chia sẻ. KTM Super Duke 990 2007 là một trong những chiếc xe mà Tony ưa thích. “Tôi làm riêng bộ giá để bắt thùng chứa đồ trên nó. Tôi dùng nó để đi mỗi ngày, cho dù là dạo phố hay trên hành trình dài. Vị trí ngồi hoàn hảo, dễ điều khiển và rất mạnh mẽ”, Tony mô tả. Tony cuối cùng đã bán chiếc 990 để mua mẫu 1290 Super Duke mới nhất, thế nhưng nó không mang lại cảm giác tuyệt vời như trong quá khứ. Mong muốn của Tony sau cùng cũng được thực hiện nhờ đến một vị khách. “Vị khách là một dân chơi môtô thực thụ. Anh ấy thường lái chiếc Ducati Monster 796 nhưng muốn một mẫu xe mạnh mẽ hơn mang phong cách cafe racer. Và đây chính là cơ hội để tôi thực hiện mẫu độ KTM Super Duke đầu tiên của mình”, Tony nói. Tony đang theo học khóa chế tác kim loại nên anh ấy rất háo hức khi được vận dụng kiến thức trên mẫu độ KTM này. Dè và những tấm ốp là thứ mà Tony tập làm đầu tiên. Khung phụ, bình xăng, phần đuôi, kể cả ốp bảo vệ két nước đều do anh tự gia công bằng nhôm. “Suốt quá trình học tôi luôn có người kèm. Anh ấy là người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng đã không may qua đời gần một năm trước. Nó khiến tôi mất đi chỗ dựa. Những gì được học từ anh ấy giờ là kiến thức của riêng tôi”, Tony chia sẻ. Cơ sở Analog nối thêm một phần cổ để tạo kết cấu pô 2-1. Chi tiết cuối cùng trên hệ thống xả là lon pô của Cone Engineering làm từ thép không gỉ. Những người thợ cũng đã gắn thêm bộ kit của Moto Hooligan giúp chiếc KTM nạp không khí nhiều hơn. Tay lái cũ thay bằng loại clip on của Vortex, với côngtơmét nguyên bản gắn trên bộ pát mới. Mẫu độ dùng đèn pha full LED M7 DOT của Denali Electronics. Phía đuôi là bộ đèn LED xi nhan bố trí cạnh lon pô. Cụm công tắc được cơ sở Analog nhập về từ lò độ Renard Speed Shop ở Estonia. Chúng gắn dễ dàng bằng bulông nhưng đòi hỏi phải xử lý phần dây điện rườm rà. Công việc này đã quá quen thuộc với Analog bởi triết lý gọn gàng, kín đáo của họ. Bộ tay thắng và côn cũng được nâng cấp với linh kiện Magura HC1. Về màu sơn, Tony muốn giữ nguyên ánh kim loại của nhôm kết hợp với sắc cam đặc trưng của KTM. Phần ốc

