Infiniti ra mắt Q50 Signature Edition, "đối thủ" BMW 3 Series

Tại triển lãm New York 2019, ngoài một mẫu xe ý tưởng và dòng sản phẩm hiện tại, thương hiệu Infiniti cũng chỉ công bố thêm một phiên bản đặc biệt mới của dòng sedan hạng sang Infiniti Q50 Signature Edition. Có tên Infiniti Q50 Signature Edition 2019, phiên bản mới này sẽ giúp dòng xe này trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng đang lựa chọn một mẫu sedan hạng D cao cấp, nhằm cạnh tranh với các đối thủ đến từ Đức như BMW 3 Series mới hay Mercedes C-Class bản cao cấp.. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe sedan hạng sang Infiniti Q50 Signature Edition gần như không có sự khác biệt so với các model khác thuộc dòng Q50. Trong đó, nổi bật nhất đó là thiết kế cản trước sau thể thao cùng cánh đuôi dạng nẹp tương tự phiên bản Q50 Red Sport 400. Ngoài ra, chiếc xe còn có bộ mâm màu bạc sáng 19 inch đặc biệt cùng logo Signature gắn ở phía sau đuôi, đi cùng cặp ống xả kép khá ấn tượng. Bên trong cabin, mỗi chiếc Infiniti Q50 Signature Edition đều sẽ có cặp ghế trước thể thao bọc da và những chi tiết ốp nhôm có tên gọi Kacchu. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của phiên bản này đó là hàng loạt các trang bị cao cấp được lắp sẵn, vốn trước đây chỉ nằm trong gói tùy chọn trả thêm tiền Essential Package. Những trang bị cao cấp trên Infiniti Q50 Signature Edition gồm: hàng ghế trước cùng vô-lăng có sưởi, khởi động máy từ xa, hệ thống định vị Infiniti InTouch, nhận dạng giọng nói và radio vệ tinh Sirius XM thuê bao 4 năm. Chưa dừng lại ở đó, một số trang bị an toàn vốn thuộc về gói ProASSIST cũng đã được Infiniti lắp sẵn trên Q50 Signature Edition như cảnh báo điểm mù, camera 360 độ có khả năng nhận biết vật thể đang di chuyển, cảm biến sóng âm trước sau, hệ thống chống va chạm khi lùi xe và cảnh báo phương tiện băng qua phía sau. Nằm dưới nắp ca-pô của Q50 Signature Edition là động cơ V6 3.0l tăng áp kép được điều chỉnh ở mức công suất hạng trung trong dòng sản phẩm Q50 là 300 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp. Xe sẽ được bán với 7 màu và số lượng giới hạn từ tháng 5 tới. Giá xe Infiniti Q50 Signature Edition hiện vẫn chưa được tiết lộ. Video: Xem trước sedan hạng sang Infiniti Q50 Signature Edition mới.

