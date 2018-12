Hyundai Palisade giá từ 716 triệu đồng "cháy hàng" tại Hàn Quốc

Hồi đầu tháng 12/2018 vừa qua, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2020 mới đã chính thức được giới thiệu với khách hàng ở thị trường quê nhà Hàn Quốc. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu tiên nhận đặt cọc, hãng Hyundai đã được 3.468 khách hàng tìm đến để "xếp hàng" mua Palisade 2020. Với kết quả này, Palisade 2020 là mẫu xe có số lượng đơn đặt hàng trong ngày đầu tiên cao thứ 4 của hãng Hyundai tại thị trường Hàn Quốc. Xếp cao hơn Hyundai Palisade 2020 về số lượng đơn đặt hàng là Grandeur IG (16.008 chiếc), Santa Fe TM (8.193 chiếc) và EQ900 (4.351 chiếc). "Chúng tôi rất cảm kích về việc nhiều khách hàng đặt mua mẫu SUV này", đại diện hãng Hyundai cho biết. "Chúng tôi nhận thức rõ mẫu SUV cỡ lớn Palisade là sản phẩm cao cấp với nội thất rộng rãi và đáng đồng tiền". Hyundai Palisade 2020 được lấy cảm hứng từ những dải vách đá bờ biển kỳ vĩ ở Pacific Palisades - một vùng giàu có và tươi đẹp nằm gần Westside của Los Angeles, California. Xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn, cũng kiểu “Thác đổ - Cascading” nhưng viền bao lớn tô đậm nét mạnh mẽ. Đèn pha LED là trang bị tùy chọn dành cho xe, trong khi đèn chiếu sáng ban ngày LED và đèn báo rẽ LED trên gương chiếu hậu. Palisade có kích thước của xe to hơn cả SantaFe XL trước đó với thông số 4.980 x 1.976 x 1.775 mm tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Xe sở hữu thiết kế khí động học với chỉ số cản gió ấn tượng 0,33 - các chi tiết như góc nghiêng cột A, cánh gió phía sau và khu vực làm mát đầu xe đều được tối ưu để phục vụ mục đích này. Phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Palisade 2020 được công bố sẽ sử dụng bộ mâm đúc 18 inch và kích cỡ lốp 245/60R18. Trong khi các phiên bản cao cấp sẽ sử dụng mâm 20 inch lớn hơn, đi kèm lốp 245/50R20. Bên trong nội thất của Hyundai Palisade hoàn toàn mới sẽ là không gian lý tưởng cho những người mua xe để phục vụ gia đình. Xe có các cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ tuỳ nhu cầu, sử dụng các chất liệu nội thất cao cấp hơn SantaFe để khẳng định vị thế sang trọng, toàn bộ ghế bọc da Nappa, đi kèm nhiều chi tiết ốp kim loại và gỗ hạng sang. Hyundai Palisade cũng sở hữu hệ thống giải trí “khủng” với 2 màn hình đặt cạnh nhau ở táp-lô, bao gồm màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và một màn hình 10,25 inch cho người lái. Các tính năng cao cấp trong xe bao gồm kết nối Apple Car Play, Android Auto, sạc không dây Qi, hệ thống loa Infiniti, hiển thị thông tin kính lái HUD, Cruise control thông minh, định vị vệ tinh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm... Hàng ghế thứ hai của xe cũng có thể dễ dàng gập lại chỉ bằng một nút bấm duy nhất để tạo không gian cho người ra vào hàng ghế thứ 3. Mỗi hàng ghế đều được hãng xe ôtô Hyundai trang bị tới 7 cổng USB dùng để sạc các thiết bị di động, ngoài ra nó cũng có tới 16 chỗ để ly nước. "Trái tim" của Hyundai Palisade 2020 là động cơ xăng V6 với công nghệ Atkinson Cycle, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 3,8 lít, tạo ra công suất tối đa 291 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Toàn bộ sức mạnh này được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe có cả hệ dẫn động 1 cầu lẫn 2 cầu H-TRAC. Xe cũng được trang bị nhiều hệ thống an toàn tiêu chuẩn như 7 túi khí, hỗ trợ tránh va chạm sớm kết hợp tính năng phát hiện người đi bộ, phát hiện điểm mù, hỗ trợ bám theo làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ mở cửa an toàn, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo ngủ gật cho người lái, cảnh báo hành khách ngồi trên ghế sau và kiểm soát hành trình thông minh. Tại thị trường Hàn Quốc, gía xe Hyundai Palisade 2020 được bán ra giao động từ 34,75 - 40,8 triệu Won (khoảng 716 - 839,7 triệu đồng). Với giá bán này, Hyundai Palisade 2020 được coi là có sức cạnh tranh tốt trước những mẫu SUV nước ngoài như Ford Explorer hay Honda Pilot. Video: Xem chi tiết SUV 8 chỗ Hyundai Palisade 2020.

