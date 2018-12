Hyundai Lafesta 2019 giá từ 404 triệu “đấu” Toyota Corolla

Hyundai Lafesta 2019 mới là mẫu sedan cỡ C hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2018 diễn ra vào tháng 4 năm nay. Mãi đến ngày 13/10, Hyundai Lafesta 2019 mới chính thức được bán ra tại thị trường đông dân nhất thế giới. Chỉ sau 2 tuần được tung ra thị trường Trung Quốc, Hyundai Lafesta 2019 đã trở thành lựa chọn của gần 7.000 khách hàng. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực dành cho Hyundai Lafesta 2019 tại một thị trường "cuồng" crossover và SUV như Trung Quốc. Thậm chí, Lafesta 2019 còn là mẫu xe bán chạy nhất của liên doanh Beijing Hyundai hiện nay. Đối với liên doanh Beijing-Hyundai, mẫu xe sedan Hyundai Lafesta lại được đánh giá như mẫu xe cỡ C thể thao hiệu suất cao, nhắm đến những khách hàng trẻ tuổi. Do đó, Hyundai chọn cái tên "Lafesta" vốn có nghĩa là "lễ hội" trong tiếng Ý để gọi mẫu sedan cỡ C mới của mình. Lafesta 2019 trên thực tế là mẫu xe thương mại đầu tiên được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng Hyundai, mang tên "Sensuous Sportiness". Ngôn ngữ thiết kế này đã từng lần đầu tiên ra mắt trên mẫu xe concept Hyundai Le Fil Rouge trình làng trong triển lãm Geneva 2018. Bên trong nội thất của Hyundai Lafesta 2019 là không gian nội thất công nghệ cao, hứa hẹn thu hút giới trẻ Trung Quốc. Cụ thể, xe được trang bị vô lăng đáy phẳng thể thao, bảng đồng hồ với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng 10,25 inch của hệ thống thông tin giải trí và ghế thể thao đi kèm đường kẻ khác màu ở giữa. Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Lafesta 2019 có 3 tùy chọn động cơ xăng T-GDI 4 xi-lanh, tăng áp. Thứ nhất là động cơ 1,4 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực. Thứ hai là động cơ 1,6 lít với 2 mức công suất là 190 mã lực và 204 mã lực. Động cơ 1,6 lít sẽ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Những trang bị nổi bật của Hyundai Lafesta 2019 bao gồm đèn pha LED, lưới tản nhiệt Cascadring Grille đặc trưng, tay nắm cửa mạ crôm, bộ vành hợp kim 18 inch, cụm đèn hậu LED và 2 ống xả. Ở những bản thấp hơn, Hyundai Lafesta 2019 sẽ đi kèm bộ vành hợp kim 16 hoặc 17 inch. Theo đánh giá của một số người dùng hiện nay, mẫu xe sedan hạng C - Hyundai Lafesta 2019 này còn có thiết kế bên sườn đẹp hơn cả đối thủ trực tiếp Honda Civic. Thậm chí, Hyundai Lafesta 2019 còn được đánh giá là sở hữu thiết kế sườn xe tương tự xe sang thể thao Audi RS5. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Hyundai Lafesta 2019 được chia thành 5 bản trang bị và dao động ở mức từ 119.800 - 154.800 Nhân dân tệ (khoảng 404 đến 522,5 triệu đồng). Hiện vẫn chưa có thông tin mẫu xe này sẽ được bán ra tại một số thị trường Đông Nam Á. Video: Xem chi tiết Hyundai Lafesta 2019 tại Trung Quốc.

Hyundai Lafesta 2019 mới là mẫu sedan cỡ C hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2018 diễn ra vào tháng 4 năm nay. Mãi đến ngày 13/10, Hyundai Lafesta 2019 mới chính thức được bán ra tại thị trường đông dân nhất thế giới. Chỉ sau 2 tuần được tung ra thị trường Trung Quốc, Hyundai Lafesta 2019 đã trở thành lựa chọn của gần 7.000 khách hàng. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực dành cho Hyundai Lafesta 2019 tại một thị trường "cuồng" crossover và SUV như Trung Quốc. Thậm chí, Lafesta 2019 còn là mẫu xe bán chạy nhất của liên doanh Beijing Hyundai hiện nay. Đối với liên doanh Beijing-Hyundai, mẫu xe sedan Hyundai Lafesta lại được đánh giá như mẫu xe cỡ C thể thao hiệu suất cao, nhắm đến những khách hàng trẻ tuổi. Do đó, Hyundai chọn cái tên "Lafesta" vốn có nghĩa là "lễ hội" trong tiếng Ý để gọi mẫu sedan cỡ C mới của mình. Lafesta 2019 trên thực tế là mẫu xe thương mại đầu tiên được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng Hyundai, mang tên "Sensuous Sportiness". Ngôn ngữ thiết kế này đã từng lần đầu tiên ra mắt trên mẫu xe concept Hyundai Le Fil Rouge trình làng trong triển lãm Geneva 2018. Bên trong nội thất của Hyundai Lafesta 2019 là không gian nội thất công nghệ cao, hứa hẹn thu hút giới trẻ Trung Quốc. Cụ thể, xe được trang bị vô lăng đáy phẳng thể thao, bảng đồng hồ với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng 10,25 inch của hệ thống thông tin giải trí và ghế thể thao đi kèm đường kẻ khác màu ở giữa. Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Lafesta 2019 có 3 tùy chọn động cơ xăng T-GDI 4 xi-lanh, tăng áp. Thứ nhất là động cơ 1,4 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực. Thứ hai là động cơ 1,6 lít với 2 mức công suất là 190 mã lực và 204 mã lực. Động cơ 1,6 lít sẽ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Những trang bị nổi bật của Hyundai Lafesta 2019 bao gồm đèn pha LED, lưới tản nhiệt Cascadring Grille đặc trưng, tay nắm cửa mạ crôm, bộ vành hợp kim 18 inch, cụm đèn hậu LED và 2 ống xả. Ở những bản thấp hơn, Hyundai Lafesta 2019 sẽ đi kèm bộ vành hợp kim 16 hoặc 17 inch. Theo đánh giá của một số người dùng hiện nay, mẫu xe sedan hạng C - Hyundai Lafesta 2019 này còn có thiết kế bên sườn đẹp hơn cả đối thủ trực tiếp Honda Civic. Thậm chí, Hyundai Lafesta 2019 còn được đánh giá là sở hữu thiết kế sườn xe tương tự xe sang thể thao Audi RS5. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Hyundai Lafesta 2019 được chia thành 5 bản trang bị và dao động ở mức từ 119.800 - 154.800 Nhân dân tệ (khoảng 404 đến 522,5 triệu đồng). Hiện vẫn chưa có thông tin mẫu xe này sẽ được bán ra tại một số thị trường Đông Nam Á. Video: Xem chi tiết Hyundai Lafesta 2019 tại Trung Quốc.