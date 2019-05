Hyundai Grand i10 bán chạy nhất Việt Nam, "lật đổ" Toyota Vios

Trong tháng 4/2019, thị trường ôtô đã chứng kiến sự thay đổi lớn khi những cái tên được quan tâm và có doanh số bán tốt trong tháng trước đều lặng lẽ biến mất khỏi top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam, đó là những cái tên đình đám như; Mitsubishi Xpander, Honda CR-V và Toyota Wigo. Đáng chú ý những mẫu xe "hàng hot" chỉ sau một tháng đột biến thì doanh số của nó cũng đã trở về đúng vị trí của mình, với doanh số trong tháng 4/2019 thấp hơn rất nhiều so với tháng trước. Bên cạnh đó, việc xuất hiện thêm những mẫu xe giá rẻ cùng phân khúc sắp được ra mắt thị trường ôtô Việt Nam cũng gây trờ ngại không hề nhỏ. Trong top xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4 này, Hyundai đã giành lại vị trí quen thuộc của mình. Cụ thể, mẫu xe Hyundai Grand i10 bán ra được 1.448 xe và dẫn đầu thị trường. Đáng chú ý là việc trở lại ngôi đầu trong tháng này, i10 cũng trực tiếp đẩy "ông vua doanh số" Toyota Vios tụt hạng lại phía sau tới hai bậc. Hyundai Accent không có quá nhiều thay đổi vị trí thứ hạng cũng như doanh số bán hàng trong tháng vừa qua với 1.427 xe được bàn giao cho khách hàng, cao hơn so với tháng 3/2019. Thế hệ thứ thứ 5 của Accent do Hyundai Thành Công lắp ráp tại Việt Nam có tỉ lệ nội địa hóa khoảng 12% thực sự mang đến nhiều bất ngờ cho người sử dụng. "Ông vua doanh số" của thị trường ôtô Việt Nam - Toyota Vios trong tháng 4/2019 dường như bị hụt hơi và đứng sau hai mẫu xe Hyundai khi chỉ bán được 1.115 xe, tụt hai hạng và thấp hơn với tháng trước tới 208 xe. Đáng chú ý trong tháng 4/2019 này, mẫu SUV "hàng hot" Toyota Fortuner đã quay trở lại top 10 với 1.032 xe bán ra, củng cố thêm niềm hy vọng cho kế hoạch tìm cách lắp ráp trở lại trong nước. Đây được xem là mẫu xe SUV bán chạy nhất và thường xuyên được khách hàng tìm mua. Mẫu xe sedan Mazda3 đứng ở vị trí thứ 5 với doanh số bán ra trong tháng 4/2019 là 1.010 chiếc. Đáng chú ý, tháng trước đó mẫu xe này có doanh số cao hơn khoảng 106 chiếc nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ 6. Kia Cerato xếp vị trí thứ 6 với doanh số 1.002 chiếc tăng tới 3 bậc so với tháng trước. Trên thị trường, Cerato 2019 thế hệ mới sẽ được bán ra với 4 phiên bản: 1.6MT, 1.6AT, 1.6AT Deluxe và 2.0AT Premium, mức giá tương ứng lần lượt là: 559, 589, 635 và 675 triệu đồng. Doanh số Mazda CX-5 cũng có sự gia tăng đáng kể lên tới 969 chiếc và lọt vào top 10 xe bán chạy, sau khi vắng bóng trong tháng 3/2019. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, Mazda cũng đang lên kế hoạch đưa thêm nhiều dòng xe khác về Việt Nam để nhanh chóng bành trướng thế lực và gia tăng thị phần. Đứng ở vị trí thứ 8 là cái tên không còn xa lạ đối với khách hàng Việt - Kia Morning với 905 xe bán ra. Đáng chú ý, tháng trước mẫu xe này không có trong top xe bán chạy nhất Việt Nam. Hiện vị thế của Kia Morning đang lung lay dữ dội khi sắp có hàng loạt mẫu xe hạng A mới sắp về. Đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng xe ôtô bán chạy nhất là Honda City. Kết thúc tháng 4/2019, mẫu xe này bán được 788 chiếc, giảm tới 234 chiếc so với tháng trước đó. Hiện tại, Honda City phân phối ra thị trường với 2 phiên bản: City 1.5 giá 559 triệu đồng và và City 1.5 TOP giá 599 triệu đồng. Từng xếp thứ 3 trong tháng 3/2019 với doanh số 1.712 xe bán ra. Tuy nhiên trong tháng 4 này, Toyota Innova chỉ có 785 xe đến tay khách hàng, thấp hơn nhiều so với tháng trước và xế "bét" bảng xếp hạng xe ôtô bán chạy. Tuy bị tụt hạng, nhưng mẫu xe cỡ nhỏ này vẫn duy trì doanh số bán hàng ổn định từ tháng này qua tháng khác. Video: Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2019 tại Việt Nam.

