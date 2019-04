Honda BR-V Special Edition giá 511 triệu đồng tại Malaysia

Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 2/2019 vừa qua, mẫu xe Honda BR-V Special Edition (SE) là phiên bản nâng cấp hơn của biến thể Grade V, chiếc xe 7 chỗ đặc biệt chỉ được sản xuất đúng 300 chiếc. Honda BR-V có thiết kế theo kiểu MPV lai crossover, tương tự như "đối thủ" Mitsubishi Xpander. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.456 x 1.735 x 1.666 mm. Trục cơ sở 2.662 mm. Khoảng sáng gầm xe 201 mm. Khối lượng khô 1.210 kg.Thiết kế đầu xe với hệ thống đèn chiếu sáng với một choá projector mỗi bên ứng dụng công nghệ Bi-xenon hoặc Halogen đi kèm với dải đèn Led định vị ban ngày mảnh mai nhưng không kém phần ấn tượng. Thêm vào đó, mặt ca-lăng được trang trí một thanh chrome to và dày giống với những "người anh em" Civic hay CR-V. Đuôi xe của Honda BR-V Special Edition mới được thiết kế khá đơn giản, giống như bản thường với cụm đèn hậu nối liền với nhau bởi một dải đèn Led. Đây là phong cách thiết kế của các hãng xe hơi trong giai đoạn gần đây và nó mang đến diện mạo hiện đại và cuốn hút hơn. Honda BR-V SE mới có thêm bậc cửa ở hai bên cùng cánh lướt gió thể thao phía sau, e ẫn sở hữu bộ mâm đa chấu thể thao kích thước 16 inch, kết hợp với lốp 195/60R16. Các chi tiết ngoại thất khác được hoàn thiện trong màu sơn đỏ ngọc trai Passion Red Pearl giống như màu sơn được sử dụng trên HR-V mới nhất hoặc tùy chọn sơn trắng White Orchid Pearl. Bên trong nội thất, Honda BR-V SE mới vẫn duy trì phong cách thiết kế cách tối giản và thực dụng. Các chi tiết thừa được lược bỏ đi tối đa. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút bấm với thiết kế hình chữ T cứng cáp, ghế ngồi bọc da. Cụm đồng hồ công-tơ-mét vẫn là dạng analog. Thêm vào đó, Honda còn trang bị trên BR-V hệ thống điều hoà tự động với 2 dàn lạnh, hệ thống âm thanh 4 loa cùng ổ điện 12V... Các trang bị an toàn trên Honda BR-V cũng khá đơn giản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử và khởi dành ngang dốc. Ngoài ra còn có 2 túi khí ở hàng ghế phía trước. Honda BR-V SE sở hữu khối động cơ 1.5L cho ra công suất 117 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Như vậy có thể thấy, khối động cơ 1.5L của Honda BR-V mạnh hơn đáng kể khi so sánh với 2 đối thủ Mitsubishi Xpander (103 mã lực và 141 Nm mô-men xoắn) và Toyota Rush (104 mã lực và 134 Nm mô-men xoắn). Tại thị trường Malaysia, mẫu xe này chỉ được sản xuất đúng 300 chiếc. Giá Honda BR-V Special Edition (SE) mới là 90.700 RM (khoảng 511 triệu đồng), chưa gồm bảo hiểm. Mẫu xe này cũng đắt hơn 3.000 RM (khoảng 16,8 triệu đồng) so với "đàn anh" Grade V thông thường. Video: Chi tiết Honda BR-V Special Edition tại Malaysia.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 2/2019 vừa qua, mẫu xe Honda BR-V Special Edition (SE) là phiên bản nâng cấp hơn của biến thể Grade V, chiếc xe 7 chỗ đặc biệt chỉ được sản xuất đúng 300 chiếc. Honda BR-V có thiết kế theo kiểu MPV lai crossover, tương tự như "đối thủ" Mitsubishi Xpander. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.456 x 1.735 x 1.666 mm. Trục cơ sở 2.662 mm. Khoảng sáng gầm xe 201 mm. Khối lượng khô 1.210 kg. Thiết kế đầu xe với hệ thống đèn chiếu sáng với một choá projector mỗi bên ứng dụng công nghệ Bi-xenon hoặc Halogen đi kèm với dải đèn Led định vị ban ngày mảnh mai nhưng không kém phần ấn tượng. Thêm vào đó, mặt ca-lăng được trang trí một thanh chrome to và dày giống với những "người anh em" Civic hay CR-V. Đuôi xe của Honda BR-V Special Edition mới được thiết kế khá đơn giản, giống như bản thường với cụm đèn hậu nối liền với nhau bởi một dải đèn Led. Đây là phong cách thiết kế của các hãng xe hơi trong giai đoạn gần đây và nó mang đến diện mạo hiện đại và cuốn hút hơn. Honda BR-V SE mới có thêm bậc cửa ở hai bên cùng cánh lướt gió thể thao phía sau, e ẫn sở hữu bộ mâm đa chấu thể thao kích thước 16 inch, kết hợp với lốp 195/60R16. Các chi tiết ngoại thất khác được hoàn thiện trong màu sơn đỏ ngọc trai Passion Red Pearl giống như màu sơn được sử dụng trên HR-V mới nhất hoặc tùy chọn sơn trắng White Orchid Pearl. Bên trong nội thất, Honda BR-V SE mới vẫn duy trì phong cách thiết kế cách tối giản và thực dụng. Các chi tiết thừa được lược bỏ đi tối đa. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút bấm với thiết kế hình chữ T cứng cáp, ghế ngồi bọc da. Cụm đồng hồ công-tơ-mét vẫn là dạng analog. Thêm vào đó, Honda còn trang bị trên BR-V hệ thống điều hoà tự động với 2 dàn lạnh, hệ thống âm thanh 4 loa cùng ổ điện 12V... Các trang bị an toàn trên Honda BR-V cũng khá đơn giản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử và khởi dành ngang dốc. Ngoài ra còn có 2 túi khí ở hàng ghế phía trước. Honda BR-V SE sở hữu khối động cơ 1.5L cho ra công suất 117 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Như vậy có thể thấy, khối động cơ 1.5L của Honda BR-V mạnh hơn đáng kể khi so sánh với 2 đối thủ Mitsubishi Xpander (103 mã lực và 141 Nm mô-men xoắn) và Toyota Rush (104 mã lực và 134 Nm mô-men xoắn). Tại thị trường Malaysia, mẫu xe này chỉ được sản xuất đúng 300 chiếc. Giá Honda BR-V Special Edition (SE) mới là 90.700 RM (khoảng 511 triệu đồng), chưa gồm bảo hiểm. Mẫu xe này cũng đắt hơn 3.000 RM (khoảng 16,8 triệu đồng) so với "đàn anh" Grade V thông thường. Video: Chi tiết Honda BR-V Special Edition tại Malaysia.