"Đập thùng" xe BMW 5-Series 2019 đầu tiên tại Việt Nam

Một chiếc BMW 530e thế hệ mới (G30) xuất hiện tại cảng VICT, HCM. Xe mang biển số của một đại lý BMW tại California (Mỹ). Đây là chiếc xe BMW 5-Series 2019 dùng hệ truyền động plug-in hybrid tiết kiệm nhiên liệu đầu tiên được đưa về thị trường Việt Nam, xe nhập khẩu theo diện tư nhân và đã được thông quan ngay sau đó. Trước đây, thực chất BMW 5-Series G30 thế hệ mới từng hiện diện ở Việt Nam thông qua 2 chiếc 530i và 540i mang biển số ngoại giao lăn bánh tại Hà Nội, cả hai xe được sử dụng cho Đại sứ quán. Thiết kế ngoại thất xe không khác gì so với chiếc hai chiếc 530i và 540i 2019. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của BMW, thế hệ thứ 7 của 5 Series, cụ thể là mẫu xe BMW 530e thế hệ mới (G30) được ví như một phiên bản thu nhỏ dòng Xe 7 Series. Những thay đổi ở phần đầu xe cùng với việc áp dụng nhiều đường gân nổi bao quanh thân xe góp phần cải thiện tính khí động học trong thiết kế của mẫu xe này. BMW 5 series thế hệ mới có hệ số cản gió chỉ ở mức 0.22, đồng thời là mẫu xe có thiết kế kho động học tốt nhất trong phân khúc. Tất cả các phiên bản BMW 5 Series mới được trang bị tiêu chuẩn đèn pha công nghệ LED, tuỳ chọn đèn pha LED thích ứng. Đặc biệt, hệ thống tự động điều khiển dải sáng (BMW Selective Beam) và mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua có khả năng mở rộng tầm chiếu sáng lên đến 500m. So với hai "người anh em" là 530i và 540i, ngoại hình của mẫu xe BMW 530e 2019 mới chỉ khác biệt khi được trang bị thêm cổng sạc điện ở cạnh vòm bánh xe phía trước bên ghế lái. Với ổ sạc gia đình, khối pin lithium-ion đặt dưới ghế của 530e có thể sạc đầy trong khoảng 5 tiếng. Về nội thất, bậu cửa có tấm ốp gắn đèn phát sáng chữ “eDrive”, nút eDrive như đề cập ở trên và các hiển thị đặc biệt trên cả cụm đồng hồ mà màn hình thông tin trung tâm 10.25 inch. Hiển thị này cũng kết nối với hệ thống iDrive thế hệ mới nhất của BMW và hệ thống điều khiển iDrive. Hệ thống kết nối BMW Connected cũng có trên 530e, cho phép chủ xe tích hợp các thiết bị di động với hệ thống thông tin - giải trí trên xe. Theo đó, có thể truy cập tính năng quan sát 3D và quan sát xung quanh xe (Surround View và 3D View) từ smartphone. Nếu có nhu cầu cao hơn, khách mua xe có thể chọn hệ thống BMW Connected Onboard. Về các hệ thống an toàn và hỗ trợ tài xế, mẫu xe BMW 530e hoàn toàn mới có hệ thống cảnh báo va chạm quanh xe, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ xe chạy đúng làn có tính năng chống va chạm bên hông chủ động. Khác với các phiên bản cấu hình 530i hay 540i dùng động cơ xăng, 530e vận hành bằng cơ cấu truyền động hybrid kết hợp giữa xăng và điện. Khối động cơ 4 xy lanh thẳng hàng dung tích 2.0L TwinPower Turbo cho công suất tối đa 184 mã lực, mô men xoắn cực đại 320 Nm. Kết hợp với mô tơ điện sử dụng pin lithium-ion 9,2-kWh cho công suất 95 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm, tạo nên tổng công suất khoảng 252 mã lực và mô men xoắn cực đại 420 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. BMW cho biết xe có thể chạy điện hoàn toàn trong phạm vi 47 km khi sạc đầy. Tốc độ tối đa chỉ dùng năng lượng điện là 140 km/h với chế độ Max eDrive. Ngoài ra xe còn có các chế độ lái Auto eDrive, Battery Control bên cạnh các lựa chọn quen thuộc như Eco, Comfort hay Sport. Theo website của đại lý “BMW of Mountain View” ở California, giá bán BMW 530e 2019 là hơn 57.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) tuỳ trang bị. Chi phí nhập xe về Việt Nam hiện chưa được tiết lộ. Video: Chi tiết BMW 530e hybrid thế hệ mới.

