"Đập thùng" SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tại Campuchia

Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới cập bến Campuchia do một công ty nhập khẩu tư nhân đưa về nước. Như vậy kể từ cuối năm 2018 cho đến này, đất nước "láng giềng" của Việt Nam đã có ít nhất 2 chiếc Cullinan trong khi nhà giàu Việt vẫn đang chờ đợi chiếc đầu tiên. Mặc dù, cả chính hãng và nhập ngoài tại Việt Nam đều tuyên bố đã có khách hàng đặt mua, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan nào được đưa về nước. Điều này làm các bạn trẻ mê xe nôn nóng do "hàng xóm" Campuchia đã có ít nhất 2 chiếc Rolls-Royce Cullinan. Chiếc Rolls-Royce Cullinan mới về Campuchia mang màu sơn đen với các điểm nhấn như lưới tản nhiệt và mâm đa chấu kép mạ crôm sáng bóng. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Cullinan tại thị trường Campuchia, so với các nước Đông Nam Á khác, giá xe dao động từ 20 đến 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giá đại lý chính hãng Rolls-Royce Motor Car Hà Nội đưa ra cho SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bản tiêu chuẩn có thể khiến nhiều người hết hồn do lên đến hơn 41 tỷ đồng (tương đương 1,768 triệu USD). Mức giá này tại nước ngoài có thể mua được Ferrari LaFerrari, Pagani Huayra, McLaren P1.. Là mẫu SUV đầu tiên trong lịch sử của hãng xe sang Anh quốc - Rolls-Royce, Cullinan được lấy từ tên của viên kim cương thô lớn nhất thế giới từng được phát hiện. Đại diện hãng mô tả Cullinan là một chiếc xe thân thiện với mọi địa hình, nhưng vẫn giữ được tính cao cấp.Hãng xe sang Rolls-Royce mang đến cho Cullinan tất cả 2 lựa chọn là phiên bản 5 chỗ ngồi và bản 4 chỗ ngồi với 2 hàng ghế sau thương gia mang option Individual Seat. Chưa hết, xe còn sở hữu tuỳ chọn View Suite với bộ ghế ngồi phía sau khoang hành lý. Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Những trang bị an toàn nổi bật trên Cullinan gồm camera 360, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo khi có xe vượt, cảnh báo chệch làn đường hỗ trợ giữa làn đường. Hệ thống hiển thị trên kính lái HUD kích thước 7x3 inch, hệ thống định vị GPS và phát Wi-Fi. Video: Chi tiết SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan.

