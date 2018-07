Dân chơi Hà thành bán Ducati Panigale V4 S chỉ 1,4 tỷ đồng

Mới đây, một biker Hà thành có niềm đam mê với các dòng xe phân khối lớn đã gây sự chú ý khi rao bán lại chiếc siêu môtô Ducati Panigale V4 S 2018 của mình. Siêu môtô này có bộ áo đỏ rực và chỉ mới lăn bánh khoảng 50 km. Với số đồng hồ công tơ mét này, tình trạng của siêu môtô đến từ Ý chỉ mới chạy rô đa. Được biết, chiếc Ducati Panigale V4 S đang được biker Hà Nội rao bán là chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, do một công ty nhập khẩu tư nhân oử TP HCM đưa về vào cuối tháng 1/2018. Tại thời điểm đó, do quá nôn nóng sở hữu Panigale V4 S nên biker này đã cho xe về nước theo đường hàng không, chi phí sẽ đắt đỏ hơn bằng đường tàu. Có thể thấy, sau hơn 6 tháng trải nghiệm siêu môtô đỉnh cao của Ducati tính đến thời điểm hiện tại, biker Hà thành đã quyết định cho xe "lên sàn". Lý do được biker này tiết lộ là muốn giải nghệ việc chơi xe môtô phân khối lớn. Ngoài Panigale V4 S, biker Hà thành từng khá nổi tiếng với bản độ Café Racer của siêu môtô Ducati Panigale 1199 S. Về tổng thể, Ducati Panigale V4 S sở hữu thiết kế có thể bao quát trong 2 mặt chính với phần ngoại thất hết sức hào nhoáng khiến bất kỳ tín đồ đam mê môtô thao nào nhìn vào cũng phải mê mẩn. Nó được nâng cấp từ "đàn anh" 1299 Panigale hiện tại và có khá nhiều nét chung với dòng Supersport. Xe có bộ khung hoàn toàn mới "Front Frame", so với dạng khung liền thông thường nó hạn chế những rung động từ mặt đường khi ôm cua. Tổng trọng lượng bộ khung chỉ nặng 4 kg, được bắt bu-lông vào 2 đầu xy-lanh. Mỗi chế độ lái sẽ tác động vào phản ứng ga, động cơ và các hệ thống khác, của xe - thậm chí cả hệ thống treo trên bản S và Speciale. Xe trang bị màn hình 5 inch Full LCD, độ phân giải cao và thay đổi hoàn toàn bố cục hiển thị. Bên cạnh việc hiển thị thông số quen thuộc hay điều chỉnh cài đặt hệ thống, đồng hồ còn có chỗ cho chức năng đếm thời gian vòng đua. Hàng loạt công nghệ hiện đại như; hệ thống điều khiển lực kéo (DTC EVO), hệ thống ổn định điện tử (DSC), kiểm soát "bốc đầu" (DWC EVO), hỗ trợ "đề pa" (DPL) thế hệ mới, hệ thống hỗ trợ drift khi phanh Ducati Slide Control (DSC), chống bó cứng phanh biến thiên khi ôm cua cho bánh trước, bộ đo và phân tích thông số 6 trục (6-axis Inertial Measurement Unit - 6D IMU),... được trang bị cho xe. Các chi tiết như đầu đèn, yên xe, đèn hậu... không có nhiều khác biệt so với "đàn anh" Ducati Panigale 1299. Ở bản tiêu chuẩn, xe trang bị phuộc trước Showa đường kính 43 mm, và giảm xóc Sachs phía sau. Trong khi bản S và Speciale trang bị phuộc và giảm xóc của Ohlins điều khiển điện tử bán chủ động. Nó được kiểm soát bởi hệ thống điều khiển Ohlins Smart EC 2.0. Như thường lệ, mẫu môtô đầu bảng của hãng xe máy Ducati luôn đầy ắp công nghệ. Hầu hết mọi thứ đều quen thuộc. Điểm mới là tính năng chỉ kích hoạt ABS bánh trước, cho phép người lái có thể trượt bánh sau khi vào góc cua. Hệ thống đo lường quán tính IMU 6 trục của Bosch là trang bị tiêu chuẩn trên Ducati Panigale V4. Ducati Panigale V4 S sử dụng bộ phanh mới phát triển của Brembo, có tên Stylma - cải tiến từ bộ phanh hiệu năng cao M50. Nó được gia công từ một hợp kim duy nhất, nhẹ hơn 70 gram mỗi cùm phanh mà không ảnh hưởng đến độ cứng. Ducati cùng các tay đua phát triển hệ thống điều chỉnh chế độ lái, gồm Race (Đua), Sport (Thể thao) và Street (Đường phố). Siêu môtô Panigale V4 S cũng là mẫu xe phân khối lớn Ducati thương mại đầu tiên sử dụng động cơ V4, được phát triển từ chiếc Desmosedici V4 trong giải đua MotoGP. Động cơ có dung tích 1.103cc, cho công suất 214 mã lực, và 226 mã lực đối với biến thể Panigale V4 Special trang bị ống xả titanium Akrapovic. Hiện tại, chiếc siêu môtô Ducati Panigale V4 S đang được chủ nhân tại Hà Nội rao bán với mức giá hơn 60.000 USD (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng). Trong khi đó, lúc đem chiếc siêu môtô này về nước, biker tại Hà thành được cho là đã bỏ ra số tiền khoảng 1,956 tỷ đồng. Có thể thấy, do được nhập khẩu trực tiếp từ Ý và là 1 trong những chiếc siêu môtô Panigale V4 đầu tiên có mặt tại Việt Nam nên giá bán của mẫu xe này khá cao. Mức giá bán chính hãng hiện tại của Ducati Việt Nam dành cho phiên bản Panigale V4 S là 937 triệu đồng, tuy nhiên đây là phiên bản được lắp ráp và nhập khẩu từ Thái Lan Siêu môtô Ducati Panigale V4 có đến 3 phiên bản bao gồm tiêu chuẩn, V4 S và bản giới hạn V4 Speciale chỉ có đúng 1.500 chiếc được sản xuất. Tại thị trường Châu Âu, bản thường của xe có giá khoảng 711 triệu đồng, phiên bản S như trong bài viết này cũng có giá tới hơn 1 tỷ đồng, Video: Chi tiết siêu môtô Ducati Panigale V4 chính hãng tại Việt Nam.

