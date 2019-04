Đại gia miền Tây chi 42 tỷ tậu dàn SUV khủng nhất VN

Mới đây, một công ty nhập khẩu tư nhân có tiếng ở Hà Nội đã thông báo đơn vị mình vừa mới bán được dàn xe ôtô giá 42 tỷ cho một đại gia miền Tây. Dàn xe bao gồm; Lamborghini Urus, Range Rover Autobiography LWB 5.0 2018 và "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 Edition 1. Theo như chia sẻ của đơn vị này, chủ nhân của cả 3 chiếc xe đang sinh sống ở Long An. Nếu cả 3 chiếc Lamborghini Urus, Range Rover Autobiography LWB 5.0 2018 và Mercedes-AMG G63 Edition 1 đều được chủ nhân cho ra biển trắng, ước tính doanh nhân Long An phải chi ra số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng. Như vậy, trong khi Minh Nhựa vẫn đang chờ bàn giao chiếc Mercedes-AMG G63 Edition 1 chính hãng để hoàn thành bộ 3 SUV đình đám của mình ở Việt Nam thì doanh nhân đến từ Long An đã nhanh tay hơn khi tậu liền trọn bộ 3 chiếc SUV gồm; Lamborghini Urus, Range Rover Autobiography LWB 5.0 2018 và Mercedes-AMG G63 Edition 1. Siêu SUV Lamborghini Urus khi về định cư ở Long An là chiếc thứ 3 tại thị trường Việt Nam nhưng lại là chiếc đầu tiên nhập khẩu theo diện không chính hãng. Xe mang ngoại thất màu vàng với các chi tiết sơn đen đối lập. Giá xe Lamborghini Urus dao động trong khoảng 18,6 đến 23 tỷ đồng. Lamborghini Urus được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, cho công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh giúp Lamborghini Urus có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Chiếc Mercedes-AMG G63 Edition 1 còn thiếu trong bộ sưu tập xe của Minh Nhựa được doanh nhân Long An chọn mua với ngoại thất sơn màu đen bóng. Ngoại thất của xe có 1 số chi tiết viền đỏ gây sự chú ý như vỏ gương, mâm xe hay đề-can 3 sọc màu bạc bên hông. Mercedes-AMG G63 Edition 1 có giá bán dao động từ 12 đến 15 tỷ đồng. Mercedes-AMG G63 Edition 1 của doanh nhân Long An mới tậu sử dụng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Mercedes-AMG G63 Edition 1 chỉ cần 4,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Với ấn bản Eiditon 1, nội thất của G63 AMG 2019 còn đặc biệt hơn rất nhiều. Nội thất bọc da Nappa màu đen và đỏ đi kèm các chỉ đường khâu màu đỏ, dây an toàn màu đỏ và vô-lăng làm từ sợi Dinamica microfibre và dấu 12 giờ màu đỏ mang đến sự hoàn hảo cho thiết kế thể thao. Đặc biệt, gói trang bị carbon với vân đỏ đẹp mắt chính là một trong những điểm ấn tượng nhất bên trong xe. Một số trang bị nổi bật khác của xe gồm hệ thống âm thanh Burmester, cửa sổ trời chỉnh điện, gói ghế ngồi chỉnh đa hướng chủ động Active Multicontour Seat tích hợp chức năng sưởi ấm, chỉnh điện và ghi nhớ 3 vị trí, điều hòa tự động ba vùng, cửa sổ trời, hệ thống định vị cao cấp Comand Online, hệ thống âm thanh và hệ thống camera 360 độ. Cuối cùng là chiếc SUV hạng sang Range Rover Autobiography LWB đời 2018. Chiếc xe này thuộc phiên bản sử dụng động cơ V8, dung tích 5.0 lít, Supercharged mạnh mẽ nhất trong các mẫu xe Range Rover 2018 đang có mặt ở Việt Nam. Xe có giá bán không dưới 13,6 tỷ đồng. Động cơ V8, dung tích 5.0 lít Supercharged trên Range Rover Autobiography LWB 2018 sẽ sản sinh ra công suất tối đa 518 mã lực, cao hơn 138 mã lực so với xe Range Rover Autobiography LWB 2018 chính hãng của Minh "Nhựa". Mô-men xoắn cực đại đạt 625 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,5 giây. Video: Lamborghini Urus - SUV triệu đô nhanh nhất Thế giới.

