Chi tiết Mazda2 mới giá từ 559 triệu đồng tại Hà Nội

Dù chưa đến ngày ra mắt chính thức, tuy nhiên mẫu xe hạng B Mazda2 mới đã được trưng bày tại một đại lý tại Hà Nội. Xe có một số nâng cấp về công nghệ và thay đổi nhỏ về ngoại hình. Ngoại hình của Mazda2 mới không có nhiều khác biệt so với mẫu cũ. Lưới tản nhiệt có viền mạ chrome sáng bóng. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở đèn pha. Mazda2 mới sử dụng đèn pha và dãy đèn ban ngày dạng LED, trong khi đời trước sử dụng bóng halogen. Mâm xe vẫn là loại hợp kim nhôm kích thước 16 inch. Mazda2 phiên bản 2018 mới cung cấp có 2 biến thể là sedan và hatchback. Mazda2 mới có gương chiếu hậu gập điện và chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Mazda2 mới có 2 tùy chọn màu nội thất, xe mang hơi hướm thể thao với việc sử dụng tone màu tối tương phản với các chi tiết màu kim loại. Vô lăng 3 chấu thể thao, được bọc da và tích hợp nút chức năng như điều chỉnh âm thanh và kết nối Bluetooth đàm thoại rảnh tay. Cần số và thắng tay cũng được bọc da. Xe còn có nút chuyển chế độ lái thể thao (Sport Mode) sau cần số. Một số tính năng an toàn trên Mazda2 mới bao gồm cruise control, ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống trượt TCS, cân bằng điện tử và phanh khẩn cấp. Hệ thống thông tin giải trí bao gồm màn hình LCD cảm ứng 7 inch. Hệ thống Mazda Connect kết nối đồng bộ giữa cụm điều khiển trung tâm với màn hình LCD, kết nối Bluetooth, AUX và USB. Mazda2 cũng sử dụng chìa khóa thông minh và nút khởi động engine start/stop giống thế hệ trước. Phía sau vô lăng còn có lẫy sang số thể thao. Điểm thay đổi đáng chúng ý nhất trên Mazda2 mới là công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) giúp xe vận hành ổn định, tăng mức an toàn. Mazda2 mới là mẫu xe thứ 4 trong danh mục sản phẩm Mazda được trang bị công nghệ này, bên cạnh Mazda3, Mazda6 và CX-5. GVC dựa trên tác động vào vô lăng như góc đánh lái, tốc độ đánh lái để điều chỉnh mô-men xoắn đầu ra của động cơ giúp việc điều khiển xe diễn ra nhịp nhàng và chính xác hơn, hạn chế số lần điều chỉnh đến mức tối đa, đồng thời tạo cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi sau. Mazda2 mới trang bị động cơ SkyActiv 1.5L, công suất 109 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Chiếc xe được trưng bày tại đại lý là Mazda2 sedan bản Premium, có giá bán tạm tính là 559 triệu đồng, trong khi đó bản cơ sở có giá dự kiến là 509 triệu đồng. Đối thủ của Mazda2 tại thị trường Việt Nam là Toyota Vios, Honda City. Trong tháng 10, Mazda2 có doanh số đáng thất vọng khi chỉ bán được vỏn vẹn 19 xe. Trong khi đó Honda City đạt doanh số 1.105 xe và Toyota Vios là 2.477 chiếc.

