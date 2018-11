Chi tiết Kia Sportage 2019 giá từ 705 triệu đồng tại Malaysia

Mẫu xe Kia Sportage 2019 mới vừa được hãng xe Hàn Quốc giới thiệu với 2 phiên bản 2.0D GT-Line và 2.0 EX có giá bán tương đương khoảng 705 triệu đồng tại thị trường Malaysia. So với bản cơ sở, hai phiên bản mới này có nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị. Theo đó, Sportage GT-Line được hãng xe ôtô Kia tinh chỉnh nhẹ ở ngoại hình, đáng chú ý nhất là cụm đèn pha với 4 bóng LED định vị ban ngày, kiểu bố trí tương tự hai mẫu Cerato và Ceed mới. Phần lưới tản nhiệt vẫn thiết kế dạng đặc trưng "mũi hổ" như các mẫu xe Kia khác. Tuy nhiên, có thể thấy nó được trau chuốt bóng bẩy hơn với nước sơn đen bóng. Cản xe cũng được thiết kế lại, đặt thấp hơn, bổ sung đường viền mạ chrome nối liền 2 đèn sương mù. Bộ mâm hợp kim 19 inch được tái thiết kế. Đèn hậu hiệu ứng xếp chồng, nối liền với nhau bằng một điền viền mỏng, các ống xả mạ chrome. Phiên bản Sportage GT-Line có thêm đèn hậu LED Ốp gầm phối hai màu đen-bạc, đi kèm ống xả kép mạ chrome. Khoang cabin điều khiển khá rộng thoáng. Mẫu xe mới này có vô lăng đáy phẳng tái thiết kế, màn hình công cụ 3.5 inch, hệ thống điều hòa không khí 2 vùng, khe thông gió cho hàng ghế sau, lẫy chuyển số trên vô lăng, các bàn đạp bằng hợp kim, khóa thông minh, hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch...Kia Sportage GT-Line mới được trang bị động cơ diesel 2.0L R CRDi, sản sinh công suất tối đa 185 mã lực tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp thay thế cho loại 6 cấp trên mô hình tiền nhiệm. Tại Malaysia, Sportage GT-Line 2019 sẽ có mức giá khởi điểm từ 149,888 ringgit (tương đương khoảng 833 triệu đồng). Trong khi đó mô hình cấp thấp hơn 2.0 EX sẽ có giá bán từ 126,888 ringgit (khoảng 705 triệu đồng). Video: Kia Sportage 2019 vừa ra mắt có gì hay?

