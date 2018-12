Chi tiết Honda SH Mode ABS mới giá 56,9 triệu đồng

Mới đây, Honda Việt Nam vừa thực hiện việc nâng cấp trải nghiệm an toàn cho người sử dụng với hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) cho bánh trước trên mẫu xe ga Honda SH Mode 125. Như vậy, sau khi các mẫu xe của Honda Việt Nam hiện tại đã đang dần được phát triển và nâng cấp phanh ABS thì hai phiên bản Thời Trang và Cá Tính của Honda SH Mode cũng sẽ có trang bị này. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe tay ga Honda SH Mode 125 ABS phiên bản nâng cấp này không khác biệt quá nhiều so với bản cũ. Xe vẫn giữ được thiết kế tinh tế với cụm đèn pha sang trọng, đèn xi nhan và đèn định vị có thấu kính màu xanh cao cấp phía trước cùng phần đuôi xe thời trang với cụm đèn sau thon gọn và lớp trang trí mạ crôm cao cấp. Hệ thống khoá thông minh được trang bị trên mẫu xe này được xem là công nghệ đột phá với khả năng chống trộm ưu việt thay cho hệ thống khóa thông thường hiện nay. Bên cạnh đó thiết bị điều khiển FOB được thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều tính năng cao cấp cho người sử dụng. Trên phiên bản mới này, yên xe vẫn sở hữu hai tông màu độc đáo được áp dụng trên hai màu nâu và vàng của phiên bản Thời trang. Việc phối màu cho yên xe tạo nên vẻ sang trọng, cao cấp, đồng thời là nét nhấn nhá thú vị nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể thiết kế thời trang của mẫu xe. Thân xe được kết hợp từ những đường cong ấn tượng cùng logo SH mode với những đường nét tinh xảo tạo nên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế trong mọi góc nhìn. Yên xe dài và rộng mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Hộc đựng đồ của xe rộng tới 18 lít, bên cạnh đó dung tích bình xăng 5,5 lít cùng nhiều tiện ích. Thiết kế đuôi xe thời trang với cụm đèn sau thon gọn, cho khả năng hiển thị cao cùng lớp trang trí mạ crôm cao cấp mang đến vẻ sang trọng cho chiếc xe khi nhìn từ phía sau. Phiên bản mới tiếp tục duy trì những tiện ích vượt trội với chân chống điện tử, sàn để chân rộng và phẳng... Đáng chú ý nhất chính là hệ thống ABS bao gồm bốn bộ phận chính là cảm biến, bộ điều khiển, bơm thủy lực và các van điều chỉnh lực phanh. ABS hoạt động hiệu quả khi người lái bóp phanh trước, giúp ổn định tư thế của xe bằng cách chống khóa cứng bánh xe, đặc biệt trong điều kiện đường trơn ướt hay gồ ghề. Khi vượt qua tình huống nguy hiểm, hệ thống ABS sẽ tái áp dụng lực phanh lớn nhất để xe dừng lại nhanh hoặc cho tới khi phát hiện mối nguy khóa bánh mới. Với vai trò lớn khi di chuyển, đặc biệt cho phái nữ trong những trường hợp khẩn cấp, ABS được tin tưởng sẽ là tiện ích đem lại sự hài lòng cao, nâng tầm trải nghiệm lái cho người dùng. SH Mode 125cc ABS mới vẫn trang bị động cơ thông minh eSP, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch và tích hợp những công nghệ: công nghệ phun xăng điện tử PGM – FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO. Honda SH Mode 125cc mới sẽ lần lượt được chính thức bán ra thị trường vào ngày 01/1/2019 thông qua các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Giá xe Honda SH Mode từ 51,690 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất. Mức giá cho bản SH Mode ABS từ 55,690 triệu đồng và 56,990 triệu đồng cho phiên bản cao nhất. Video: So sánh Honda Sh Mode vs Yamaha Grande (Nguồn: Autonet).

