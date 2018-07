Chi 17,6 tỷ đồng để mua chỗ đỗ xe ôtô ở Hồng Kông

Thị trường bãi đỗ xe ôtô ở Hồng Kông đang ở giai đoạn phát triển nóng nhất từ trước đến nay khi một chỗ đậu xe tại quận Ho Man Tin vừa được bán ra với giá kỷ lục, lên đến 6 triệu đô la Hong Kong (HKD) (tương đương 765.000 USD - khoảng 17,6 tỷ đồng). Theo ông Darrin Woo, một nhà sưu tầm xe cổ cho biết. Anh đã gửi chiếc limousine Mercedes-Benz 600 Pullman 1968 và Fiat Abarth 1957 màu đỏ sang California (Mỹ) để tiết kiệm chi phí đỗ xe. “Mua một chỗ đỗ xe? Không bao giờ. Tôi có thể mua 5 chiếc xe với số tiền đó”. Một chỗ đỗ xe ở Hồng Kông hiện có giá trung bình khoảng 2,25 triệu HKD (tương đương khoảng 6,59 tỷ đồng), tăng gấp 6 lần so với năm 2006. Trong khi đó, giá nhà đất ở đây chỉ tăng có 3,4 lần. Nửa đầu năm 2018, thị trường chỗ đỗ xe đã có khoảng 1,3 tỷ USD được giao dịch, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. “Các nhà đầu tư bất động sản Hong Kong cũng phải chịu lỗi một phần do tận dụng đất để xây căn hộ kiếm lời, dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng chỗ đỗ xe”, Denis Ma, người đứng đầu về nghiên cứu Hong Kong của công ty Jones Lang LaSalle nói. Từ năm 2006 đến năm 2016, số lượng chỗ đỗ xe ôtô ở Hồng Kông chỉ tăng 9,5%, tương ứng với 743.000 chỗ đỗ xe, trong khi số xe đăng ký tăng thêm 49%, theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hồng Kông. Các nhà đầu cơ tại Hồng Kông cũng được xem là tác nhân đẩy giá bán chỗ đỗ xe tăng cao, do loại hình đầu tư này đang là một lựa chọn hấp dẫn hơn so với bất động sản thông thường trong những năm gần đây, đặc biệt từ khi chính phủ bổ sung thuế và trần thế chấp cho vay mua nhà lên hơn 50% nhằm kiểm soát giá nhà đất. Hơn nữa, một chỗ đỗ xe trị giá 286.000 USD hay thậm chí cao hơn nữa cũng chỉ chịu mức thuế 3%, trong khi thuế mua nhà có thể leo lên mức 30%. Và thêm 15% thuế cho việc bán lại khi chưa sở hữu đủ một năm, còn chỗ đỗ xe thì được miễn hoàn toàn. Video: Bãi đỗ xe đắt đỏ nhất Hồng Kông.

