Cận cảnh Kia Cerato phiên bản 2019 tại Việt Nam

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh đầu tiên của mẫu sedan cỡ C Kia Cerato thế hệ mới tại một đại lý ở khu vực Hà Nội. Vào thời điểm đó, chiếc Kia Cerato 2019 này vẫn được dán ni-lông kín ở đầu và đuôi xe. Tuy nhiên, đến nay nó đã lộ diện hoàn toàn. Qua đó, có thể thấy hình ảnh của 2 chiếc xe Kia Cerato 2019 khác nhau. Một chiếc được sơn màu xanh với trang bị nội thất bọc nỉ màu xám cấp thấp hơn. Chiếc còn lại được sơn màu xám và đi kèm nội thất màu kem sang trọng hơn, cho thấy đây là hai phiên bản trang bị khác nhau. Bên dưới lưới tản nhiệt xuất hiện hốc gió cỡ lớn, kéo dài gần hết cản trước. Tuy nhiên, trên chiếc Kia Cerato 2019 màu đen có đèn sương mù hình tròn tích hợp bên trong hốc gió này. Chiếc màu xanh còn lại thuộc bản thấp hơn nên không có đèn sương mù trước. Hai bên hốc gió còn có hốc hình thang ngược với đèn báo rẽ màu vàng nằm trên đỉnh. Vòng ra phía sau, chúng ta có thể thấy cụm đèn hậu LED nối liền với nhau bằng một thanh màu đỏ. Ở 2 góc cản sau còn đi kèm hốc đèn báo rẽ trong hốc hình tam giác, nằm tách riêng khỏi đèn hậu theo phong cách tương tự ở đầu xe. Bên sườn của cả 2 chiếc xe này đều xuất hiện bộ vành hợp kim 5 chấu kép, gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ. Kia Cerato 2019 cũng đã được tăng kích thước với chiều dài 4.650 mm, rộng 1.798 mm và cao 1.440 mm. So với phiên bản cũ, Kia Cerato 2019 dài hơn 81 mm, rộng hơn 18 mm và cao hơn 12,7 mm. Sự thay đổi này giúp tăng khoảng duỗi chân cho hành khách phía sau và khoang hành lý với thể tích 428 lít. Bên trong 2 chiếc Kia Cerato 2019 tại Việt Nam cũng có một số điểm khác biệt với nhau. Cụ thể, chiếc Kia Cerato 2019 màu xanh được trang bị màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô có kích thước nhỏ hơn. Trong khi đó, chiếc Kia Cerato 2019 màu xám lại được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí. Hệ thống thông tin giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch được tích hợp công nghệ kết nối như Apple Carplay hay Android Auto. Cerato 2019 cũng được trang bị đế sạc điện thoại chuẩn Qi tích hợp sạc không dây, tính năng chỉ xuất hiện trên xe sang. Tuy nhiên, cả hai chiếc Kia Cerato 2019 này đều vẫn đi kèm điều hòa và phanh đỗ xe chỉnh tay. Hiện chưa rõ Kia Cerato 2019 tại Việt Nam sẽ sử dụng loại động cơ nào. Nhiều người cho rằng Kia Cerato 2019 vẫn được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm như cũ. Nếu như chiếc Kia Cerato 2019 màu xám dùng hộp số tự động thì chiếc màu xanh còn lại được trang bị hộp số sàn. Giá bán của Kia Cerato 2019 tại Việt Nam hiện chưa được công bố. Trong khi đó, Kia Cerato phiên bản hiện tại đang bán tại Việt Nam có giá dao động từ 499 - 635 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ C này nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 12 này. Hiện các đại lý của Kia tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc dành cho Cerato 2019. Theo nhân viên đại lý, nếu đặt cọc sớm, khách hàng Việt sẽ được nhận xe ngay trong tháng này hoặc tháng sau. Video: Kia Cerato 2019 đã về Việt Nam, sẽ bán trước Tết.

