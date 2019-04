Audi Q3 2019 chốt giá bán hơn 900 triệu đồng tại Canada

Mẫu SUV cỡ nhỏ Audi Q3 2019 mới từng ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show 2018 vào năm ngoái, mới đây đã được công bố mức giá chính thức tại thị trường Canada. Ở thế hệ mới, Audi Q3 2019 gây thu hút khi sở hữu kiểu dáng mới, động cơ mạnh hơn hẳn. Trang web chính thức của Audi tại thị trường Canada tiết lộ giá Q3 2019, theo đó, mẫu SUV mới có giá từ 38.900 USD (khoảng 904 triệu đồng). Hiện tại Audi vẫn chưa công bố giá bán của Audi Q3 2019 tại Bắc Mỹ, tuy nhiên, giá của Q3 mới ở Mỹ được dự đoán nằm trong khoảng 34.000 - 38.000 USD (khoảng 790 - 883 triệu đồng). Ở thế hệ mới, Audi Q3 phiên bản 2019 được mở rộng về kích thước và chiều dài trục cơ sở giúp tăng độ bề thế và cho không gian nội thất tốt hơn. Đi cùng với nó là ngoại hình theo xu hướng thiết kế hiện đại của Audi, nhiều công nghệ và vô số tùy chọn cho khách hàng. Kiểu dáng của xe cũng được lấy cảm hứng rất nhiều từ đàn anh Audi Q8, đặc biệt là lưới tản nhiệt thanh dọc. Xe được miêu tả như phiên bản thu nhỏ của Q8. Trong khi đó, phần đèn pha được thừa hưởng kiểu thiết kế từ dòng A3 Sportback. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu mâm từ 17,18 đến 20 inch để hoàn thiện ngoại hình. Audi Q3 2019 dài hơn thế hệ cũ đến 965 mm, và có chiều dài trục cơ sở lớn hơn 76 mm. Điều này giúp cho hàng ghế sau của xe được nới rộng, tạo sự thoải mái cho hành khách. Nó cũng đồng thời tăng sức chứa khoang hành lý lên 674 lít và lên 1.526 lít khi gập ghế (so sánh với đối thủ BMW X1 có sức chứa 505 lít và 1,.550 lít). Bên trong nội thất của Q3 2019 có thiết kế góc cạnh, nhấn mạnh bởi các đường viền bạc to bản tạo thành vòm đa giác làm nổi bật thêm màn hình thực tế ảo Virtual Cockpit với cụm đồng hồ dùng màn hình 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí trung tâm 8,8 inch (có tùy chọn 10 inch). Trên mẫu xe mới này hãng xe sang Audi cũng trang bị thêm các chức năng như Apple CarPlay và Android Auto, 2 cổng USB ở hàng ghế trước và 2 cổng USB cho hàng ghế sau, ổ cắm 12 V cho hàng ghế sau. Một tính năng công nghệ kết nối và giao tiếp với các xe trên đường. Nhờ đó, Q3 có thể "liên lạc" với các xe khác để biết tình trạng đường xá hoặc thời tiết. Các công nghệ an toàn mới bao gồm; tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo làn đường, cảnh báo va chạm phía sau, cùng ga tự động Cruise Control hỗ trợ di chuyển trong lúc tắc đường và hỗ trợ giữ làn đường cũng được trang bị cho chiếc Audi Q3 hoàn toàn mới này. Tại thị trường Mỹ, Audi Q3 thế hệ thứ hai sẽ được phân phối với duy nhất động cơ tăng áp kép 2.0 lít 4 xi-lanh, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro theo tiêu chuẩn. Hệ truyền động trên sản sinh ra công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong khoảng 6 giây. Khách hàng ở châu Âu sẽ có thêm một vài lựa chọn động cơ xăng và dầu diesel. Video: Xem chi tiết mẫu crossover Q3 2019 mới.

Mẫu SUV cỡ nhỏ Audi Q3 2019 mới từng ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show 2018 vào năm ngoái, mới đây đã được công bố mức giá chính thức tại thị trường Canada. Ở thế hệ mới, Audi Q3 2019 gây thu hút khi sở hữu kiểu dáng mới, động cơ mạnh hơn hẳn. Trang web chính thức của Audi tại thị trường Canada tiết lộ giá Q3 2019, theo đó, mẫu SUV mới có giá từ 38.900 USD (khoảng 904 triệu đồng). Hiện tại Audi vẫn chưa công bố giá bán của Audi Q3 2019 tại Bắc Mỹ, tuy nhiên, giá của Q3 mới ở Mỹ được dự đoán nằm trong khoảng 34.000 - 38.000 USD (khoảng 790 - 883 triệu đồng). Ở thế hệ mới, Audi Q3 phiên bản 2019 được mở rộng về kích thước và chiều dài trục cơ sở giúp tăng độ bề thế và cho không gian nội thất tốt hơn. Đi cùng với nó là ngoại hình theo xu hướng thiết kế hiện đại của Audi, nhiều công nghệ và vô số tùy chọn cho khách hàng. Kiểu dáng của xe cũng được lấy cảm hứng rất nhiều từ đàn anh Audi Q8, đặc biệt là lưới tản nhiệt thanh dọc. Xe được miêu tả như phiên bản thu nhỏ của Q8. Trong khi đó, phần đèn pha được thừa hưởng kiểu thiết kế từ dòng A3 Sportback. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu mâm từ 17,18 đến 20 inch để hoàn thiện ngoại hình. Audi Q3 2019 dài hơn thế hệ cũ đến 965 mm, và có chiều dài trục cơ sở lớn hơn 76 mm. Điều này giúp cho hàng ghế sau của xe được nới rộng, tạo sự thoải mái cho hành khách. Nó cũng đồng thời tăng sức chứa khoang hành lý lên 674 lít và lên 1.526 lít khi gập ghế (so sánh với đối thủ BMW X1 có sức chứa 505 lít và 1,.550 lít). Bên trong nội thất của Q3 2019 có thiết kế góc cạnh, nhấn mạnh bởi các đường viền bạc to bản tạo thành vòm đa giác làm nổi bật thêm màn hình thực tế ảo Virtual Cockpit với cụm đồng hồ dùng màn hình 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí trung tâm 8,8 inch (có tùy chọn 10 inch). Trên mẫu xe mới này hãng xe sang Audi cũng trang bị thêm các chức năng như Apple CarPlay và Android Auto, 2 cổng USB ở hàng ghế trước và 2 cổng USB cho hàng ghế sau, ổ cắm 12 V cho hàng ghế sau. Một tính năng công nghệ kết nối và giao tiếp với các xe trên đường. Nhờ đó, Q3 có thể "liên lạc" với các xe khác để biết tình trạng đường xá hoặc thời tiết. Các công nghệ an toàn mới bao gồm; tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo làn đường, cảnh báo va chạm phía sau, cùng ga tự động Cruise Control hỗ trợ di chuyển trong lúc tắc đường và hỗ trợ giữ làn đường cũng được trang bị cho chiếc Audi Q3 hoàn toàn mới này. Tại thị trường Mỹ, Audi Q3 thế hệ thứ hai sẽ được phân phối với duy nhất động cơ tăng áp kép 2.0 lít 4 xi-lanh, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro theo tiêu chuẩn. Hệ truyền động trên sản sinh ra công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong khoảng 6 giây. Khách hàng ở châu Âu sẽ có thêm một vài lựa chọn động cơ xăng và dầu diesel. Video: Xem chi tiết mẫu crossover Q3 2019 mới.