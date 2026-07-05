Làm rõ vụ tin đồn điểm thi Toán THPT tại Thái Nguyên

Công an Thái Nguyên đã xác minh và làm rõ thông tin sai về điểm thi Toán của học sinh, đồng thời xử lý người đăng tải video gây hiểu nhầm.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã làm rõ người dùng TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên gây hiểu nhầm trên mạng xã hội.

Trước đó, Trên mạng xã hội TikTok lan truyền video mang tiêu đề “Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên” dài hơn 2 phút thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trong video, chủ tài khoản đưa ra nhiều nhận định, đánh giá về kết quả điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường. Nội dung nêu có tới 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, trong đó 147 học sinh đạt điểm tuyệt đối.

Qua rà soát, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định thông tin trên không đúng sự thật, đồng thời làm rõ chủ tài khoản TikTok “CHIẾN HALO - “Hóng” viên” đăng tải video là V.V.C. (SN 1992, trú tại phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội)

Video đăng tải thông tin sai sự thật trên kênh Tiktok về điểm thi ở Thái Nguyên gây xôn xao dư luận. Ảnh baovanhoa.vn

Làm việc với cơ quan công an, V.V.C. khai nhận ngày 3.7 đọc được thông tin phản ánh về điểm thi môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có nhiều ý kiến trên mạng xã hội.

Thông tin V.V.C. tiếp cận nêu có 299/328 học sinh đạt điểm 9 và 10 môn Toán, trong đó có 147 học sinh đạt điểm 10 nhưng thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Để thu hút người đăng ký theo dõi kênh TikTok của mình, V.V.C. tự quay video đánh giá, đưa ra nhận định về sự việc nhưng lại nhầm lẫn khi cho rằng những học sinh trên thuộc Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Đến khoảng 14h12 ngày 3.7, V.V.C. đăng tải video lên tài khoản TikTok “CHIẾN HALO - “Hóng” viên” với tiêu đề “Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên” thu hút hơn 48 nghìn lượt xem cùng hàng trăm lượt chia sẻ.

Đối tượng V.V.C làm việc tại Cơ quan công an. Ảnh nguồn tienphong.vn

Sau khi nhận được nhiều bình luận phản ánh sự việc thực tế liên quan đến Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chứ không phải Trường THPT Chuyên Thái Nguyên nên V.V.C. đã chủ động xóa bài đăng.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và dư luận xã hội.

Trước đó, ngày 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, ngày 1/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua rà soát, Bộ GDĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Do đó, ngày 2/7/2026, đoàn công tác của Bộ GDĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định. Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết. Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi đang được dư luận quan tâm có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 thí sinh dự thi (vắng 1). Kết quả cho thấy có 146 bài thi đạt điểm 10, 150 bài đạt từ 9 điểm trở lên, số còn lại dưới 9 điểm. Công an tỉnh Tuyên Quang cũng huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tham gia kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan nhằm bảo đảm kết luận cuối cùng chính xác, khách quan và đúng quy định pháp luật.