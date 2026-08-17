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Xã hội

Hà Nội tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trước dịch gia tăng

Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết qua nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và kiểm soát dịch hiệu quả.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm và đã ghi nhận một số ổ dịch nhiều bệnh nhân trên địa bàn, cho thấy dịch bệnh đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Tính đến đầu tháng 8, thành phố đã ghi nhận 1.259 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường. Dự báo, trong thời gian tới số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát quyết liệt.

Chỉ cần lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng là góp phần ngăn chặn dịch bệnh. (Ảnh: CDC Hà Nội)
Chỉ cần lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng là góp phần ngăn chặn dịch bệnh. (Ảnh: CDC Hà Nội)

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang gia tăng, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tăng cường các hoạt động truyền thông để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

Cụ thể, theo Sở Y tế, hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt, thời tiết diễn biến thất thường, nắng mưa đan xen, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, góp phần giảm tỷ lệ ca mắc và tử vong do bệnh sốt xuất huyết, khống chế kịp thời không để dịch lớn xảy ra, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Trong đó, chủ động cập nhật tình hình, diễn biến dịch của thành phố và tại địa phương để thông tin kịp thời tới người dân nắm được và chủ động phòng, chống dịch. Tham mưu UBND xã, phường để có kế hoạch truyền thông cao điểm tạo hiệu ứng mạnh với cộng đồng.

Trong đó truyền thông nguy cơ, nguyên nhân, đường lây, dấu hiệu phát hiện bệnh sớm, sự nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng chống. Đồng thời truyền thông thay đổi hành vi như: Khuyến cáo người dân đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; hằng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng như: Chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh chum vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá…; ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt; tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch.

Khi bị sốt, hay có dấu hiệu xuất huyết… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị; không tự ý điều trị tại nhà. Toàn bộ người dân trên địa bàn, ưu tiên truyền thông tại nơi có ổ dịch đang lưu hành, khu vực có nguy cơ cao.

Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường (bao gồm cả sử dụng loa kéo tay tại nơi đông dân cư, những khu vực người dân khó tiếp cận hệ thống loa truyền thanh); truyền thông lưu động, cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu trong các buổi hội nghị, mít tinh, nơi công cộng hoặc trục đường chính) và các kênh truyền thông đại chúng khác.

Cung cấp nội dung, ứng dụng công nghệ số chia sẻ thông tin, tài liệu truyền thông về dịch bệnh nhằm tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã, phường, Trang thông tin điện tử (website), facebook/fanpage, youtube,... của đơn vị và đặc biệt khai thác hiệu quả tính lan tỏa trên các nhóm zalo của cộng tác viên y tế, tổ dân phố/thôn, cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, cần phối hợp với ngành giáo dục địa phương để lồng ghép truyền thông cho giáo viên, học sinh và phụ huynh bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới hiện nay. Thực hiện lồng ghép hình thức truyền thông trực tiếp qua các buổi nói chuyện sức khỏe, tư vấn sức khoẻ trong các hoạt động khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để sản xuất các nội dung và đa dạng hóa hình thức truyền thông phù hợp.

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#sốt xuất huyết #Hà Nội #phòng chống dịch #truyền thông #dịch bệnh #kiểm soát dịch

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