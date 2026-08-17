Ông Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố vì lừa dối khách hàng

Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng CT6 Kiến Hưng sai quy hoạch, quảng cáo gian dối để bán 519 căn hộ, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng 430 truy tố ông Lê Thanh Thản (76 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Bemes, về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, 5 bị can khác gồm Đỗ Văn Hưng, nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển, nguyên Phó Chủ tịch phường giai đoạn 2004-30/6/2011; Bùi Văn Bằng, nguyên Phó Chủ tịch phường giai đoạn 2011-2018; Nguyễn Văn Năm, nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ; Vương Đăng Quân, nguyên Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Thanh Thản tại một phiên sơ thẩm.

Đáng chú ý, tại bản cáo trạng mới, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại dự án.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND thành phố Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. UBND TP Hà Nội sau đó cho phép Công ty Bemes chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch này.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Cụ thể, tháng 3/2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giả bản căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng (bị vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt).

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành. Từ tháng 1/2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị can Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ở khối nhà cao tầng, Công ty Bemes bị cáo buộc tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây dựng thêm căn hộ. Doanh nghiệp này còn xây thêm tòa CT6C, trong khi công trình này không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, chủ đầu tư đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, Công ty Bemes do bị can Lê Thanh Thản làm Tổng giám đốc điều hành có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... để tạo lập các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng trái pháp luật không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Mặc dù sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng khi đó là Đỗ Văn Hưng, Chủ tịch phường giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 4/2015; Nguyễn Duy Uyển, Phó Chủ tịch giai đoạn từ năm 2004 đến ngày 30/6/2011 và Bùi Văn Bằng, Phó Chủ tịch giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến tháng 10/2018 và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông là Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông giai đoạn từ 15/9/2010 đến tháng 8/2012; Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng từ 15/9/2010 đến tháng 10/2018 đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật. Hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ là hơn 531 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án còn có ông Mai Quang Bài (SN 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đã qua đời ngày 23/11/2024, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Mai Quang Bài.

Một điểm đáng chú ý, theo cáo trạng mới, Viện kiếm sát đã căn cứ vào bản Kết luận định giá số 59 ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng thành phố Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án.

Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp Sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng), tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó.

Việc định giá này không dựa trên hồ sơ của cơ quan thuế, mà căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại Dự án CT6 Kiến Hưng.

Trong bản cáo trạng trước đó (tháng 12/2025), cơ quan chức năng đã định giá tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp Sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội là hơn 548 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra các khách hàng mua căn hộ không được cấp Sổ đỏ đều khai khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, khách hàng đều tin tưởng Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Trong quá trình điều tra có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng số tiền là 7 tỷ đồng.

Ngày 22/2/2024, Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes có Văn bản số 17/BM-VPCD gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về việc Công ty đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại Dự án CT6C phường Kiến Hưng và đề nghị Cơ quan điều tra ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự khi giải quyết trong vụ án hình sự. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã làm việc và thu thập 39 Hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên. Số khách hàng còn lại đều đề nghị được hỗ trợ cấp Sổ đỏ, nếu không được cấp Sổ đỏ thì yêu cầu Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và khai do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chỉ tiết 1/500 của dự án.

Trước đó, tháng 7/2019, bị can Lê Thanh Thản có đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Cụ thể, phương án 1 là xem xét xử lý theo Điều 79 - Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Khoản 9, Điều 13 - Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phương án 2 là bị can tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5.

Phương án 3 là bị can Lê Thanh Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Quá trình điều tra, bị can Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Sau khi không thỏa thuận được với các khách hàng, bị can Lê Thanh Thản đã đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

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