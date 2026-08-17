3 người được giải cứu trong vụ cháy quán bánh mì Vợ Anh ở Hải Phòng

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế hỏa hoạn và giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy quán bánh mì Vợ Anh trên đường Điện Biên Phủ (Hải Phòng).

Ngày 17/8, thông tin về vụ cháy quán bánh mì Vợ Anh, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 18h26 ngày 16/8, Trung tâm Báo cháy 114 Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại quán bánh mì Vợ Anh ở số 39 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng (Hải Phòng).

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa người thoát khỏi đám cháy an toàn. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Ngay lập tức lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 xác định đám cháy xảy ra tại khu vực bếp của quán, phát sinh nhiều khói, lan tỏa lên tầng trên và các khu vực xung quanh.

Qua trinh sát, lực lượng Công an phát hiện nhà dân liền kề bị ám khói, đồng thời có 3 người đang mắc kẹt tại khu vực mái tầng 1 của một hợp tác xã đã không sử dụng từ trước.

Trước tình hình trên, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng triển khai thang, tổ chức tiếp cận và đưa 3 người xuống sân, ra khu vực an toàn.

Song song với công tác cứu người, lực lượng chữa cháy triển khai phương tiện, tổ chức dập lửa. Đám cháy được khống chế, dập tắt kịp thời.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

>>> Mời độc giả xem video Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy quán bánh mì ở Hải Phòng: