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Xã hội

Hà Nội triệt phá nhiều vụ án ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

Cảnh sát bắt giữ nhiều người liên quan đến ma túy, thu giữ heroin, methamphetamine và khởi tố các vụ tổ chức, sử dụng trái phép chất cấm.

Tại cơ quan công an, Du và Huy khai nhận góp tiền mua ma túy từ Nguyễn Văn Thành (SN 1993, trú tại thôn Phú Diễn, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội) để sử dụng.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt giữ: Đối tượng Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Du, Bùi Văn Huy (từ phải qua)
Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt giữ: Đối tượng Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Du, Bùi Văn Huy (từ phải qua)

Tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi heroin. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Triệt phá đường dây ma túy tại xã Hồng Vân

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an xã Hồng Vân phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 8 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) bắt quả tang Nguyễn Tất Tửu (SN 1996, HKTT: Tân Xuyên, Khe Sanh, Quảng Trị) tàng trữ trái phép chất ma túy tại đường TL427 đoạn chân cầu vượt thuộc thôn Khê Hồi.

Đối tượng Tửu và đối tượng Công (bên phải) tại cơ quan công an
Đối tượng Tửu và đối tượng Công (bên phải) tại cơ quan công an

Tang vật thu giữ gồm 0,365g Methamphetamine, 1 điện thoại di động và 1 xe máy Exciter BKS 74H1-096.02.

Mở rộng điều tra, Tửu khai mua số ma túy trên của Lê Quý Công (SN 1985, HKTT: Bằng Sở, Hồng Vân, Hà Nội). Khám xét chỗ ở của Công, Cơ quan CSĐT CATP thu giữ thêm 3,458 gam Methamphetamine và 1 điện thoại di động.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cùng ngày, tại khu vực sân bóng thôn Hiền Lương, xã Nội Bài, Công an xã Nội Bài kiểm tra hành chính Phạm Văn Hiệp (SN 1998, trú tại thôn Hiền Lương). Hiệp tự nguyện giao nộp 1 ống thủy tinh và khai nhận dùng để sử dụng ma túy cùng Nguyễn Văn Hưởng (SN 1991, trú cùng thôn) tại khu vực cánh đồng sau chùa thôn Hiền Lương.

Đối tượng Hiệp (bên trái) và đối tượng Hưởng
Đối tượng Hiệp (bên trái) và đối tượng Hưởng

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Văn Hưởng theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo Danh Thiết/VOV.VN
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