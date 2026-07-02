Thí sinh có 5 ngày nộp đơn phúc khảo sau công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu, hạn cuối ngày 5/7. Kết quả được trả muộn nhất vào 20/7.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể gửi đơn tại các đơn vị đăng ký từ ngày 1/7 đến ngày 5/7.

Mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Trong đơn phúc khảo, thí sinh cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân, gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số CCCD, số điện thoại, điểm thi đã dự thi và số báo danh.

Các học sinh tại Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Lê Khánh/Nguồn thanglong.chinhphu.vn

Ngoài ra, thí sinh cần ghi rõ thông tin về bài thi hoặc môn thi đề nghị phúc khảo, phòng thi, điểm bài thi và lưu ý ghi cụ thể môn Ngoại ngữ nếu đăng ký phúc khảo môn này.

Đối với bài thi tự luận, mỗi bài thi sẽ do hai giám khảo chấm phúc khảo độc lập. Việc chấm phải sử dụng mực có màu khác với màu mực đã dùng trong lần chấm trước trên bài làm của thí sinh.

Nếu hai giám khảo cho cùng một kết quả, điểm đó sẽ được công nhận là điểm phúc khảo.

Trường hợp kết quả chấm của hai giám khảo có chênh lệch, lãnh đạo Ban phúc khảo sẽ giao bài thi cho giám khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực có màu khác. Kết quả cuối cùng sẽ được xác định theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khi kết quả chấm của hai trong ba giám khảo giống nhau thì kết quả đó được dùng làm điểm phúc khảo. Nếu không thì điểm phúc khảo được lấy từ điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Thí sinh được điều chỉnh điểm khi điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên.

Đối với bài thi trắc nghiệm, tổ phúc khảo sẽ nạp danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm, đồng thời đối chiếu câu trả lời trên phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh bài làm đã được quét và lưu trên máy tính.

Nếu phát hiện có sai lệch, tổ phúc khảo sẽ xác định rõ nguyên nhân và thực hiện sửa lỗi theo quy định. Kết quả chấm thi trước và sau khi sửa lỗi đều được in và lưu vào hồ sơ phúc khảo.