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Xã hội

Thí sinh có 5 ngày nộp đơn phúc khảo sau công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu, hạn cuối ngày 5/7. Kết quả được trả muộn nhất vào 20/7.

Bình Nguyên

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể gửi đơn tại các đơn vị đăng ký từ ngày 1/7 đến ngày 5/7.

Mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Trong đơn phúc khảo, thí sinh cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân, gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số CCCD, số điện thoại, điểm thi đã dự thi và số báo danh.

Các học sinh tại Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Lê Khánh/Nguồn thanglong.chinhphu.vn

Ngoài ra, thí sinh cần ghi rõ thông tin về bài thi hoặc môn thi đề nghị phúc khảo, phòng thi, điểm bài thi và lưu ý ghi cụ thể môn Ngoại ngữ nếu đăng ký phúc khảo môn này.

Đối với bài thi tự luận, mỗi bài thi sẽ do hai giám khảo chấm phúc khảo độc lập. Việc chấm phải sử dụng mực có màu khác với màu mực đã dùng trong lần chấm trước trên bài làm của thí sinh.

Nếu hai giám khảo cho cùng một kết quả, điểm đó sẽ được công nhận là điểm phúc khảo.

Trường hợp kết quả chấm của hai giám khảo có chênh lệch, lãnh đạo Ban phúc khảo sẽ giao bài thi cho giám khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực có màu khác. Kết quả cuối cùng sẽ được xác định theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2026.
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khi kết quả chấm của hai trong ba giám khảo giống nhau thì kết quả đó được dùng làm điểm phúc khảo. Nếu không thì điểm phúc khảo được lấy từ điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Thí sinh được điều chỉnh điểm khi điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên.

Đối với bài thi trắc nghiệm, tổ phúc khảo sẽ nạp danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm, đồng thời đối chiếu câu trả lời trên phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh bài làm đã được quét và lưu trên máy tính.

Nếu phát hiện có sai lệch, tổ phúc khảo sẽ xác định rõ nguyên nhân và thực hiện sửa lỗi theo quy định. Kết quả chấm thi trước và sau khi sửa lỗi đều được in và lưu vào hồ sơ phúc khảo.

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Hà Nội công bố danh sách 15 thủ khoa lớp 10 chuyên, dẫn đầu 47,75 điểm

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách 15 học sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các lớp thuộc 4 trường THPT chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố danh sách thủ khoa, á khoa vào lớp 10 khối chuyên năm học 2026-2027.

Toàn thành phố ghi nhận 15 thủ khoa của 16 khối chuyên. Trong đó, em Nguyễn Hải Nam (học sinh hệ THCS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) dẫn đầu khối chuyên Toán với 47,75 điểm.

Đây cũng là mức điểm xét tuyển cao nhất kỳ thi năm nay. Nam đạt 9,75 điểm Toán, 10 điểm Ngoại ngữ và 8,5 điểm Ngữ văn ở khối lớp chung, trúng tuyển vào trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Xếp ngay sau là khối chuyên Vật lý với ba nam sinh cùng đạt 47,25 điểm. Trong đó có Bùi Nguyên Khang, Ngô Xuân Tùng (thủ khoa chuyên Vật lý trường chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Đức Minh (thủ khoa chuyên Vật lý trường THPT chuyên Chu Văn An).

Kỳ thi năm nay cũng ghi nhận một "thủ khoa kép" dẫn đầu cả hai khối chuyên tiếng Nhật và tiếng Trung với 47 điểm. Đó là em Trần Thục Anh, học sinh trường THCS Trưng Vương. Thục Anh đạt 9 điểm Ngữ văn, 9 điểm Toán và điểm 10 tuyệt đối môn Ngoại ngữ chung, trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An.

Xét theo trường học, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THCS Cầu Giấy cùng dẫn đầu với 4 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa.

Thí sinh tra cứu thông tin vào lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: GK/Nguồn danviet.vn
Thí sinh tra cứu thông tin vào lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: GK/Nguồn danviet.vn
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