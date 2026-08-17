Cháu bé tử vong trong vụ va chạm xe máy và xe buýt ở trung tâm Hà Nội

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông tê liệt, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, một xe buýt và xe máy do một người phụ nữ điều khiển, chở theo một cháu bé, đang lưu thông cùng chiều theo hướng về trung tâm Hà Nội.

Khi đến khu vực trước số nhà 235 đường Nguyễn Trãi, hai phương tiện bất ngờ xảy ra va chạm. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ cùng xe máy ngã xuống đường, trong khi cháu bé ngồi phía sau bị văng ra ngoài. Do chấn thương nặng, cháu bé tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian cao điểm buổi sáng, tại khu vực làn đường sát lề đường Nguyễn Trãi. Sau tai nạn, các phương tiện bị ảnh hưởng, giao thông trên tuyến nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn ứ.

Hàng dài phương tiện nối nhau trên đường Nguyễn Trãi, nhiều xe phải di chuyển chậm, nhích từng đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn. Tình trạng ùn tắc khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ xử lý vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển qua khu vực phù hợp trong quá trình cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Người tham gia giao thông được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua hiện trường.

Hiện nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật khi có kết quả xác minh chính thức.