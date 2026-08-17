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Sống Khỏe

Bỏ lịch tái khám sau mở thông hồi tràng, người bệnh cấp cứu vì hoại tử ruột

Thoát vị, sa ruột qua vị trí mở thông kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn máu nuôi, đẩy người bệnh vào tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Thúy Nga

Hoại tử ruột vì chần chừ tái khám

Bệnh nhân C.M.H., 58 tuổi, được chỉ định mở thông hồi tràng. Tuy nhiên, do lo lắng và e ngại phải can thiệp phẫu thuật, người bệnh đã chần chừ, không đến tái khám theo lịch hẹn.

Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng bất thường nghiêm trọng, người bệnh mới nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận đoạn ruột qua vị trí mở thông bị thoát vị, sa ra ngoài nghiêm trọng.

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Ruột thoát vị sa ra ngoài lỗ thông hoại tử - Ảnh BVCC

Tình trạng chèn ép kéo dài khiến mạch máu nuôi đoạn ruột bị ảnh hưởng. Đoạn ruột sa ra ngoài chuyển màu tím đen, cho thấy tình trạng thiếu máu nuôi nặng và đã hoại tử, không còn khả năng bảo tồn.

ThS.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8, đây là một trong những biến chứng đáng lưu ý ở người bệnh mang mở thông nhân tạo. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng thiếu máu nuôi có thể tiến triển nhanh, gây hoại tử ruột và làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Cấp cứu cắt đoạn ruột hoại tử

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tổn thương và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, đoạn ruột đã hoại tử được cắt bỏ. Các bác sĩ đồng thời xử lý vùng tổn thương và tái tạo lưu thông tiêu hóa cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tiến triển ổn định. Đến ngày hậu phẫu thứ 5, các chỉ số sinh tồn nằm trong giới hạn an toàn, người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc để phục hồi.

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Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Thành Luân cảnh báo, người bệnh đang mang mở thông nhân tạo hồi tràng hoặc đại tràng cần tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn của bác sĩ.

Tâm lý e ngại phẫu thuật hoặc chủ quan khi thấy triệu chứng chưa quá nghiêm trọng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp. Khi biến chứng đã tiến triển thành thiếu máu nuôi hoặc hoại tử ruột, cuộc phẫu thuật thường phức tạp hơn và nguy cơ biến chứng cũng cao hơn.

Dấu hiệu cần đi khám ngay

- Đoạn ruột qua lỗ mở lồi, sa dài bất thường.

- Vùng mở thông đau, căng tức hoặc đau tăng dần.

- Đoạn ruột chuyển màu tím, đỏ sẫm hoặc đen.

- Lượng phân, dịch qua mở thông giảm hoặc ngừng bất thường.

- Có biểu hiện bất thường khác tại vị trí mở thông, đặc biệt khi diễn tiến nhanh.

Không tự xử trí hoặc trì hoãn tái khám khi xuất hiện các dấu hiệu trên.

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#Hoại tử ruột #máu nuôi #mở thông hồi tràng

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