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[GALLERY] Trạm CSGT Đa Phước tặng quà và tuyên truyền ATGT cho NLĐ

Xã hội

[GALLERY] Trạm CSGT Đa Phước tặng quà và tuyên truyền ATGT cho NLĐ

Ngoài việc được đội ngũ Y, bác sĩ khám sức khoẻ, chăm lo phúc lợi, hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động còn được CSGT tuyên truyền ATGT.

Vũ Sơn
Ngày 16/8, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) phối hợp với Công đoàn xã Nhà Bè (TP HCM) tổ chức chương trình khám sức khoẻ, chăm lo phúc lợi cho gần 500 đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Ngày 16/8, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) phối hợp với Công đoàn xã Nhà Bè (TP HCM) tổ chức chương trình khám sức khoẻ, chăm lo phúc lợi cho gần 500 đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Đây là chương trình thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho đoàn viên công đoàn, công nhân và NLĐ trên địa bàn xã Nhà Bè.
Đây là chương trình thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho đoàn viên công đoàn, công nhân và NLĐ trên địa bàn xã Nhà Bè.
Các đơn vị phối hợp cùng Phòng khám Nhơn Tâm.
Các đơn vị phối hợp cùng Phòng khám Nhơn Tâm.
Ngay khi chương trình khám sức khoẻ diễn ra, Thiếu tá Phan Thành Nghĩa, Trạm CSGT Đa Phước đã tuyên truyền, phổ biến Nghị định 238/2026/ NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, ATGT...
Ngay khi chương trình khám sức khoẻ diễn ra, Thiếu tá Phan Thành Nghĩa, Trạm CSGT Đa Phước đã tuyên truyền, phổ biến Nghị định 238/2026/ NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, ATGT...
Thông qua nội dung tuyên truyền, NLĐ được cập nhật những quy định mới và mức xử phạt liên quan...
Thông qua nội dung tuyên truyền, NLĐ được cập nhật những quy định mới và mức xử phạt liên quan...
Đồng thời được hướng dẫn những quy tắc cần tuân thủ khi tham gia giao thông.
Đồng thời được hướng dẫn những quy tắc cần tuân thủ khi tham gia giao thông.
Thiếu tá Nghĩa cũng lưu ý những nguy cơ thường xảy ra TNGT đối với người điều khiển xe máy và xe máy điện.
Thiếu tá Nghĩa cũng lưu ý những nguy cơ thường xảy ra TNGT đối với người điều khiển xe máy và xe máy điện.
Các Y, bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho người dân....
Các Y, bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho người dân....
Người dân được tiếp cận các hoạt động kiểm tra, tư vấn sức khoẻ.
Người dân được tiếp cận các hoạt động kiểm tra, tư vấn sức khoẻ.
Bên cạnh hoạt động khám sức khoẻ, chương trình còn mang đến nhiều phần quà và dịch vụ hỗ trợ thiết thực cho người dân.
Bên cạnh hoạt động khám sức khoẻ, chương trình còn mang đến nhiều phần quà và dịch vụ hỗ trợ thiết thực cho người dân.
Hàng trăm người dân vừa được khám sức khoẻ, tặng quà vừa được CSGT tuyên truyền về ATGT.
Vũ Sơn
#CSGT #sức khoẻ

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