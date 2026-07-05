Một phòng thi có 16 điểm 10 môn Toán, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Một phòng thi tại Hà Tĩnh có nhiều học sinh đạt điểm 10 môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thu hút sự chú ý của dư luận về chất lượng giáo dục địa phương.

Sáng 4/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kết quả của một phòng thi tại Hà Tĩnh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, phòng thi có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi, 22 thí sinh còn lại có 16 em đạt điểm 10 môn toán, các em còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng đây là kết quả hiếm gặp và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến nhận định đây là kết quả phản ánh đúng thực lực của học sinh Hà Tĩnh, địa phương nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình/Nguồn Vietnamnet.

Trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên là chính xác.

Lãnh đạo Sở cho biết, phòng thi nói trên chủ yếu là học sinh lớp Toán 1, Toán 2 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

"Đây đều là những học sinh rất mạnh về môn Toán nên kết quả như vậy là bình thường. Dù không có dư luận thì sau mỗi kỳ thi, Sở vẫn tổ chức phân tích phổ điểm từng môn, từng trường, từng lớp để đánh giá chất lượng dạy và học", lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết.

Theo ông, năm nay Hà Tĩnh có khoảng 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 điểm 10.

Hà Tĩnh có nhiều môn nằm top đầu trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lý giải việc một phòng thi có tới 16 điểm 10, lãnh đạo Sở cho biết theo cách xếp phòng của phần mềm Bộ GD-ĐT, phòng này có 21 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

"Phần mềm đánh số báo danh theo từng điểm thi, đồng thời tối ưu việc xếp phòng dựa trên các môn tự chọn để thí sinh không phải di chuyển giữa các phòng. Vì vậy, nhiều học sinh cùng tổ hợp môn được bố trí chung một phòng. Những phòng tập trung học sinh giỏi ở các khối tự nhiên có kết quả rất cao là điều không chỉ xảy ra ở Hà Tĩnh mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác", vị lãnh đạo nói.

Đại diện Sở GD-ĐT cũng cho biết, đề thi Toán năm nay được đánh giá nhẹ hơn so với năm trước nên việc số lượng điểm 10 tăng là điều có thể lý giải.

Theo lãnh đạo Sở, Hà Tĩnh nhiều năm liền nằm trong nhóm địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Năm 2025, tỉnh xếp thứ hai toàn quốc, năm 2026 đứng thứ năm. Đối với tổ hợp A và các môn khoa học tự nhiên, Hà Tĩnh luôn thuộc nhóm dẫn đầu, đồng thời nhiều năm liên tiếp có học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Vì vậy, việc học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt kết quả cao ở môn Toán không phải là điều bất thường.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, người đăng tải thông tin đã lợi dụng sự quan tâm của dư luận sau vụ việc tại Tuyên Quang để thu hút sự chú ý, câu view.

Theo phổ điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm 1/7, điểm trung bình của tất cả thí sinh ở môn Toán là 5,65, tăng 0,87 điểm so với năm ngoái. Số điểm 10 là 4.208, tăng hơn 8 lần và trái với dự đoán của nhiều giáo viên khi đánh giá về đề thi.

Hà Nội dẫn đầu về số điểm 10 với 676 bài thi đạt mức này, kế đến là TP.HCM (445). Tuy nhiên, đây là hai địa phương có nhiều thí sinh nhất, lần lượt hơn 125.000 và hơn 138.000. Tỷ lệ bài thi đạt điểm 10 Toán trên tổng thí sinh chỉ đứng ở thứ 7 và 15.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh có gần 18.600 thí sinh dự thi. Toàn tỉnh có 255 điểm 10, gồm: Toán 167 điểm 10, Ngoại ngữ 3, Vật lí 2, Hóa học 8, Sinh học 1, Lịch sử 70 và Địa lí 4.

Theo Báo cáo thống kê và phân tích phổ điểm do Bộ GD&ĐT công bố, thí sinh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật khi dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở 3 môn gồm: Vật lí, Hóa học và Tin học.

Cụ thể, môn Vật lí có điểm trung bình 6,251; môn Hóa học đạt 6,899 và môn Tin học đạt 7,503 điểm, đều xếp thứ nhất toàn quốc.

Ở các môn thi khác, Hà Tĩnh cũng duy trì vị trí trong nhóm các địa phương có kết quả cao. Môn Toán đạt điểm trung bình 5,981, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố; Ngữ văn đạt 6,979 điểm, đứng thứ 6 toàn quốc.

Môn Sinh học đạt 6,229 điểm, xếp thứ 6; Lịch sử đạt 6,321 điểm, xếp thứ 6; Địa lí đạt 5,281 điểm, xếp thứ 8; Công nghệ - Công nghiệp đạt 6,417 điểm, xếp thứ 7; Giáo dục Kinh tế và pháp luật đạt 5,237 điểm, xếp thứ 5; Tiếng Anh đạt 5,009 điểm, xếp thứ 9.

Riêng môn Công nghệ - Nông nghiệp là môn duy nhất của Hà Tĩnh không nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.