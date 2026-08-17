“Cò đất” chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù giam

Với cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Đậu Thị Huyền Trang bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt hơn 12 năm tù.

Ngày 17/8, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Đậu Thị Huyền Trang là lao động tự do, đồng thời làm môi giới bất động sản. Trong thời gian từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Trang cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025, địa bàn xã Đan Hải và xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng “sốt đất”. Trang đã lợi dụng điều này để đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất. Bị cáo trực tiếp nhận tiền đặt cọc mua các thửa đất nhưng trên thực tế, các thửa đất này hoàn toàn không thuộc sở hữu của Trang.

Bị cáo Đậu Thị Huyền Trang tại phiên toà. Ảnh: Mạnh Chi

Bị cáo đã tự lập hợp đồng đặt cọc giả để rủ rê các bị hại chung tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc đất 1.350.000.000 đồng của 4 bị hại.

Ngoài ra, từ tháng 01/2026 đến tháng 02/2026, Trang liên tục dùng thông tin gian dối, bịa chuyện người thân bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu chấn thương sọ não. Hoặc bị cáo nói người nhà bị bệnh nặng, cần tiền gấp để thanh toán viện phí, mua thuốc, mua hàng hóa nhưng thiếu tiền… để hỏi vay tiền của các lái xe taxi và hứa hẹn sẽ trả lại cùng cước phí dịch vụ.

Thế nhưng, sau khi xuống xe, Trang đưa ra lý do tài khoản ngân hàng bị lỗi, hệ thống không chuyển khoản được. Hoặc Trang gửi các hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công giả. Các lái xe tin tưởng và cho Trang về nhà. Sau đó, bị cáo chiếm đoạt toàn bộ số tiền vay và tiền cước phí với số tiền là 29.355.000 đồng của 7 bị hại.

Tại phiên toà, Đậu Thị Huyền Trang đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toà bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Huyền Trang 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo phải hoàn trả đầy đủ số tiền 1.379.355.000 đồng cho 11 bị hại.