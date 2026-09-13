Lâm Đồng: Liên danh Hoàng Trường Sơn – Ngô Gia trúng gói xây lắp hơn 14 tỷ tại Hàm Thắng

UBND phường Hàm Thắng vừa ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 18/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) thuộc Dự án Trường Tiểu học Hòa Thành.

Gói thầu có giá dự toán điều chỉnh 14.331.240.289 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hàm Thắng làm Chủ đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mã E-TBMT: IB2600423290).

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Hoàng Trường Sơn – Ngô Gia với giá trúng thầu 14.191.891.557 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 139.348.732 đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,97%). Thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 365 ngày.

Liên danh Hoàng Trường Sơn – Ngô Gia trúng gói Xây lắp Trường Tiểu học Hòa Thành với giá trúng thầu 14.191.891.557 đồng. Nguồn: MSC.

Diễn biến đánh giá E-HSDT

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH SAM BT lập và Báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu:

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thịnh Phúc: Giá dự thầu 13.852.000.000 đồng, không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Liên danh gói thầu số 04 TH Hòa Thành – NBTP: Giá dự thầu 14.222.942.014 đồng, bị loại từ bước đánh giá tính hợp lệ do văn bản cam kết năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Liên danh Hoàng Trường Sơn – Ngô Gia: Là đơn vị duy nhất vượt qua các bước đánh giá tính hợp lệ, kỹ thuật và được xét duyệt trúng thầu ở bước mở giá.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) ghi nhận:

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Trường Sơn (MST: 3401265224; trụ sở tại Tổ 2, Thôn Thắng Hiệp, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) do ông Nguyễn Xuân Hoàng làm Giám đốc. Doanh nghiệp từng tham gia 3 gói thầu, trong đó trúng Gói thầu số 04 nêu trên với giá trị 14,19 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia (MST: 3400765707; trụ sở tại Khu Phố Thắng Hòa, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) do ông Ngô Quốc Bảo làm Chủ tịch kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp đã tham gia 148 gói thầu, trúng 91 gói, trượt 53 gói, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt hơn 313,34 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia tham gia và trúng một số gói thầu tại tỉnh Lâm Đồng:

Gói thầu số 08: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Quang Trung (Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD khu vực Đức Linh), trúng thầu trong vai trò liên danh phụ với giá 23.108.670.784 đồng (Quyết định ngày 26/06/2026).

Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhóm Đền tháp Chăm Pô Dam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng làm Chủ đầu tư), trúng thầu độc lập theo hình thức chỉ định thầu với giá 3.531.531.248 đồng.

Ý kiến chuyên gia

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Việc loại các hồ sơ không đáp ứng tính hợp lệ và tiêu chuẩn kỹ thuật được Tổ chuyên gia thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định. Tuy nhiên, đối với gói thầu xây lắp giá trị trên 14,3 tỷ đồng qua mạng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,97%, Chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình theo Chỉ thị 12/CT-TTg và Công văn 5557/BTC-QLĐT về công tác lập, thẩm định dự toán cũng như việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng trong quá trình phát hành E-HSMT.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá: Tình huống nhiều nhà thầu tham gia nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị vượt qua vòng kỹ thuật vào bước mở giá khiến tỷ lệ giảm giá gói thầu không cao. Do đó, vai trò quản lý của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong giai đoạn thực hiện hợp đồng 365 ngày tới là yếu tố then chốt, cần kiểm soát chặt chẽ nhân sự, thiết bị thực tế thi công tại hiện trường và quy trình nghiệm thu nhằm bảo đảm chất lượng công trình theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.