Gói thầu xây lắp Trường THCS Chiêm Thành Tấn gần 5 tỷ, tiết kiệm 6,86%

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu thi công xây dựng công trình Trường THCS Chiêm Thành Tấn do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Viễn làm Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu, ghi nhận một liên danh tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,86%.

Quy trình tổ chức mời thầu

Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Chiêm Thành Tấn (mã số E-TBMT: IB2600380934) có giá phê duyệt 4.991.527.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án được Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn Võ Xuân Tân phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 26/06/2026 với tổng giá trị các gói thầu là 5.197.525.000 đồng. Trong đó:

Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH Xây dựng Nam Phương HG.

Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu xây dựng Tân Hiệp.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ.TH ngày 23/07/2026 của đơn vị thẩm định và Tờ trình số 572/TTr-PKT ngày 27/07/2026 của Phòng Kinh tế xã, UBND xã Vĩnh Viễn đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 28/07/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Hồ sơ được Phòng Kinh tế xã Vĩnh Viễn phát hành trên hệ thống e-GP vào lúc 15:28:50 ngày 29/07/2026.

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 240 ngày. Thời gian chuẩn bị hồ sơ từ 15:30 ngày 29/07/2026 đến thời điểm đóng thầu lúc 08:30 ngày 07/08/2026 (09 ngày), phù hợp quy định đối với gói thầu xây lắp quy mô dưới 20 tỷ đồng theo điểm b khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu và điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Nguồn: MSC

Liên danh nộp hồ sơ và kết quả lựa chọn nhà thầu

Biên bản mở thầu lúc 08:33 ngày 07/08/2026 ghi nhận 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Trường THCS Chiêm Thành Tấn với giá dự thầu 4.649.016.798 đồng.

Thành viên liên danh gồm:

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Cát Tường (đứng đầu liên danh, mã định danh vn6300287241): Thành lập năm 2017, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Tâm, địa chỉ tại Số 79/11 Ấp 11, xã Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Tạo (mã định danh vn0316295832): Đại diện pháp luật là ông Lê Hữu Phú, trụ sở tại 133/12 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 08/BCĐG.2026 ngày 25/08/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Nam Phương HG thể hiện: Trong quá trình xét thầu, Chủ đầu tư đã có Công văn số 99/PKT ngày 21/08/2026 yêu cầu làm rõ hồ sơ và nhà thầu đã phản hồi bằng văn bản ngày 23/08/2026. Kết quả đánh giá xác định hồ sơ của liên danh đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả số 26.8/BCTĐKQ-TH ngày 26/08/2026 và Tờ trình số 686/TTr-PKT ngày 27/08/2026, ngày 03/09/2026, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn Võ Xuân Tân đã ký Quyết định số 1350/QĐ-UBND (ký số phát hành ngày 04/09/2026) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Liên danh Trường THCS Chiêm Thành Tấn trúng thầu với giá 4.649.016.000 đồng, thời gian thực hiện 240 ngày. So với giá gói thầu 4.991.527.000 đồng, giá trị giảm giá là 342.511.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 6,86%.

Quy định pháp lý liên quan

Hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng thực hiện theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Điều 61 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC, trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng mà chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự tại thời điểm đóng thầu, Bên mời thầu được phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT và giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu, quy trình thẩm định và phê duyệt kết quả được tiến hành theo trình tự luật định.

Đối với hợp đồng trọn gói, việc bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn phụ thuộc trực tiếp vào công tác quản trị hợp đồng quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đòi hỏi Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát theo dõi sát sao chất lượng vật liệu, nhân sự, máy móc thiết bị và tiến độ thi công trên thực địa đúng như nội dung cam kết trong hồ sơ trúng thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.