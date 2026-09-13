Mỡ bụng có thể ảnh hưởng tới testosterone nhiều hơn tuổi tác

Testosterone thường giảm khi nam giới lớn tuổi, nhưng nghiên cứu mới cho thấy lượng mỡ tích tụ sâu trong bụng có thể đóng vai trò lớn hơn tuổi tác.

Nồng độ testosterone có xu hướng giảm dần khi nam giới bước qua tuổi trung niên, vì vậy testosterone thấp thường được xem là một phần của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy tuổi tác có thể không phải yếu tố quan trọng nhất.

Theo phân tích được công bố trên Journal of the Endocrine Society, lượng mỡ nội tạng có mối liên hệ chặt chẽ với nồng độ testosterone ở nam giới. Đây là loại mỡ nằm sâu bên trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan như gan, dạ dày và ruột.

Hai nhà nghiên cứu Karl Friedl và Adam Potter thuộc Viện Nghiên cứu Y học Môi trường của Quân đội Mỹ đã phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 5.000 nam giới từ 20 đến 59 tuổi tại Mỹ. Những người tham gia đều được đo nồng độ testosterone vào buổi sáng và được đánh giá lượng mỡ nội tạng bằng phương pháp chụp chuyên dụng.

Kết quả cho thấy càng có nhiều mỡ nội tạng, nồng độ testosterone của nam giới càng có xu hướng thấp hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là hai người có cân nặng hoặc chỉ số khối cơ thể (BMI) tương tự nhau chưa chắc có lượng mỡ nội tạng giống nhau. Trong nghiên cứu, những người có cùng nhóm BMI nhưng tích tụ nhiều mỡ nội tạng có nồng độ testosterone thấp hơn rõ rệt so với những người có ít loại mỡ này. Thậm chí, một số nam giới có cân nặng bình thường nhưng nhiều mỡ nội tạng lại có mức testosterone tương đương những người béo phì nhưng ít mỡ nội tạng hơn.

Phát hiện này cũng cho thấy hạn chế của việc chỉ dựa vào BMI để đánh giá sức khỏe. BMI được tính từ cân nặng và chiều cao, nhưng không cho biết cân nặng đó đến từ cơ bắp hay mỡ, cũng không phản ánh mỡ đang tập trung ở đâu. Vòng eo có thể giúp đánh giá tình trạng béo bụng tốt hơn, nhưng vẫn không thể xác định chính xác lượng mỡ nằm sâu quanh các cơ quan.

Các nhà khoa học hiện chưa thể khẳng định chính xác vì sao mỡ nội tạng lại liên quan chặt chẽ đến testosterone. Tuy nhiên, họ đưa ra một số khả năng. Loại mỡ này có thể góp phần gây ra tình trạng kháng insulin, từ đó ảnh hưởng đến quá trình các tế bào trong tinh hoàn sử dụng cholesterol để sản xuất testosterone.

Mỡ nội tạng cũng không đơn thuần là nơi cơ thể dự trữ năng lượng. Nó có thể tham gia vào nhiều quá trình trao đổi chất và thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể. Những thay đổi này có khả năng làm rối loạn hoạt động của hệ thống điều hòa hormone, đồng thời làm tăng quá trình chuyển testosterone thành estradiol, một dạng estrogen.

Tuy nhiên, nghiên cứu không có nghĩa cứ có mỡ bụng là testosterone chắc chắn thấp, hay giảm mỡ nội tạng chắc chắn sẽ làm testosterone tăng trở lại. Đây là nghiên cứu cắt ngang, nghĩa là các nhà khoa học quan sát mối liên hệ giữa hai yếu tố tại một thời điểm chứ chưa chứng minh yếu tố nào trực tiếp gây ra yếu tố còn lại.