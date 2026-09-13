Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] BMW ra mắt 3 siêu môtô đặc biệt kỷ niệm 100 năm Nurburgring

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW ra mắt 3 siêu môtô đặc biệt kỷ niệm 100 năm Nurburgring

Bộ sưu tập phiên bản giới hạn '100 Jahre Nürburgring' của BMW Motorrad chính thức ra mắt 3 dòng xe M1000RR, R và XR với màu sơn mới cùng các chi tiết đặc biệt.

Nguyễn Chung
Nhân dịp đánh dấu 100 năm đường đua Nürburgring lần đầu tiên mở cửa, BMW Motorrad đã ra mắt phiên bản kỷ niệm "100 Jahre Nürburgring" với 3 dòng xe gồm: M 1000 R, M 1000 RR và M 1000 XR. Mỗi dòng xe được sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới và có gói M Track Package.
Nhân dịp đánh dấu 100 năm đường đua Nürburgring lần đầu tiên mở cửa, BMW Motorrad đã ra mắt phiên bản kỷ niệm "100 Jahre Nürburgring" với 3 dòng xe gồm: M 1000 R, M 1000 RR và M 1000 XR. Mỗi dòng xe được sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới và có gói M Track Package.
Cả ba chiếc xe đặc biệt đều có lớp sơn ngoại thất màu xanh - Nürburgring Green lịch sử. Đây là màu sơn được phát triển riêng cho bản đặc biệt này, bên cạnh đó còn có hoạ tiết nhấn mạnh kỷ niệm 100 năm, bộ vành xe làm từ sợi carbon, khung sau cùng gắp xe sơn màu đen.
Cả ba chiếc xe đặc biệt đều có lớp sơn ngoại thất màu xanh - Nürburgring Green lịch sử. Đây là màu sơn được phát triển riêng cho bản đặc biệt này, bên cạnh đó còn có hoạ tiết nhấn mạnh kỷ niệm 100 năm, bộ vành xe làm từ sợi carbon, khung sau cùng gắp xe sơn màu đen.
Riêng phần yên xe được bọc chất liệu Alcantara cùng với đường chỉ thêu con số "100". Bình xăng sơn thủ công với họa tiết trang trí Nordschleife và nắp chụp hộp gió mang thiết kế kỷ niệm cùng dòng chữ đánh dấu “one of 100” tạo nên sự kết nối trực tiếp với đường đua huyền thoại.
Riêng phần yên xe được bọc chất liệu Alcantara cùng với đường chỉ thêu con số "100". Bình xăng sơn thủ công với họa tiết trang trí Nordschleife và nắp chụp hộp gió mang thiết kế kỷ niệm cùng dòng chữ đánh dấu “one of 100” tạo nên sự kết nối trực tiếp với đường đua huyền thoại.
Gói trang bị còn được hoàn thiện với bộ ốp M Cover kit dành riêng cho BMW M 1000 RR và BMW M 1000 R, tấm thảm lót sàn môtô M độc quyền in logo 100 Jahre Nürburgring và một chân chống nâng cho bánh sau.
Gói trang bị còn được hoàn thiện với bộ ốp M Cover kit dành riêng cho BMW M 1000 RR và BMW M 1000 R, tấm thảm lót sàn môtô M độc quyền in logo 100 Jahre Nürburgring và một chân chống nâng cho bánh sau.
BMW M 1000 RR là dòng xe supersport thuần chất thể thao với sức mạnh không khoan nhượng, đại diện cho định hướng tối ưu đường đua, độ chính xác khí động học và kết cấu trọng lượng siêu nhẹ nhất quán. Động lực học vận hành tức thời của xe được tinh chỉnh rõ rệt nhằm hướng tới những cột mốc kỷ lục cá nhân.
BMW M 1000 RR là dòng xe supersport thuần chất thể thao với sức mạnh không khoan nhượng, đại diện cho định hướng tối ưu đường đua, độ chính xác khí động học và kết cấu trọng lượng siêu nhẹ nhất quán. Động lực học vận hành tức thời của xe được tinh chỉnh rõ rệt nhằm hướng tới những cột mốc kỷ lục cá nhân.
BMW M 1000 R là mẫu xe hyper naked mạnh mẽ mang hiệu suất của dòng Superbike ra đường phố và trường đua. Sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng phản hồi trực tiếp định hình nên chất M thuần khiết của xe.
BMW M 1000 R là mẫu xe hyper naked mạnh mẽ mang hiệu suất của dòng Superbike ra đường phố và trường đua. Sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng phản hồi trực tiếp định hình nên chất M thuần khiết của xe.
BMW M 1000 XR là mẫu xe hiệu năng cao kết hợp giữa sức mạnh uy lực, sự ổn định ở tốc độ cao cùng tư thế công thái học, tối ưu cho những chuyến đi đường dài. Động lực học, sự chính xác và tính đa dụng luôn được đặt lên hàng đầu.
BMW M 1000 XR là mẫu xe hiệu năng cao kết hợp giữa sức mạnh uy lực, sự ổn định ở tốc độ cao cùng tư thế công thái học, tối ưu cho những chuyến đi đường dài. Động lực học, sự chính xác và tính đa dụng luôn được đặt lên hàng đầu.
Theo Giám đốc điều hành của BMW M - Frank van Meel, “Nürburgring không chỉ đơn thuần là một đường đua, mà còn là ngôi nhà thứ hai của BMW M."
Theo Giám đốc điều hành của BMW M - Frank van Meel, “Nürburgring không chỉ đơn thuần là một đường đua, mà còn là ngôi nhà thứ hai của BMW M."
Tất cả các mẫu xe sản xuất của chúng tôi đều được thử nghiệm kỹ lưỡng trên đường đua Nordschleife. Với phiên bản kỷ niệm 100 năm Nürburgring, chúng tôi kỷ niệm mối quan hệ lâu dài và thành công của mình với Nürburgring.” ông Frank van Meel cho biết thêm.
Tất cả các mẫu xe sản xuất của chúng tôi đều được thử nghiệm kỹ lưỡng trên đường đua Nordschleife. Với phiên bản kỷ niệm 100 năm Nürburgring, chúng tôi kỷ niệm mối quan hệ lâu dài và thành công của mình với Nürburgring.” ông Frank van Meel cho biết thêm.
Mối liên hệ của BMW Motorrad với đường đua này bắt nguồn từ gần như chính thời điểm đường đua được xây dựng, với chiến thắng đầu tiên của thương hiệu tại Nürburgring vào năm 1927, chỉ một năm sau khi đường đua chính thức khai trương. Đường đua Nordschleife dài 20,8km với 73 khúc cua và những thay đổi độ cao đáng kể, vẫn là một trong những đường đua khắc nghiệt nhất thế giới.
Mối liên hệ của BMW Motorrad với đường đua này bắt nguồn từ gần như chính thời điểm đường đua được xây dựng, với chiến thắng đầu tiên của thương hiệu tại Nürburgring vào năm 1927, chỉ một năm sau khi đường đua chính thức khai trương. Đường đua Nordschleife dài 20,8km với 73 khúc cua và những thay đổi độ cao đáng kể, vẫn là một trong những đường đua khắc nghiệt nhất thế giới.
Video: BMW Motorrad ra mắt 3 siêu môtô đặc biệt kỷ niệm Nurburgring 100 năm.
Nguyễn Chung
#BMW ra mắt 3 siêu môtô đặc biệt #00 Jahre Nürburgring #ra mắt 3 dòng xe M1000RR #BMW #môtô #Nürburgring

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT