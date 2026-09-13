Đấu thầu tại xã Thọ Sơn: Công ty Thiên Phúc trúng gói sửa đường hơn 2,6 tỷ

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) Nguyễn Trọng Tuyên vừa ký Quyết định số 471/QĐ-PKT ngày 08/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường vành đai khu dân cư quanh chợ Đồng Nai (cũ).

Trước đó, dự án được Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn Trần Văn Phương phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 14/08/2026 với tổng mức đầu tư 3,1 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân khu vực.

Gói thầu xây lắp có giá dự toán được phê duyệt là 2,719 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 110 ngày.

Theo Quyết định số 471/QĐ-PKT, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Phúc trúng thầu với giá 2,675 tỷ đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt 1,61% (tương đương 43.797.890 đồng).

Quyết định số 471/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Diễn biến cạnh tranh tại gói thầu

Biên bản mở thầu mã IB2600479349-00 ngày 05/09/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu:

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Phúc: Giá dự thầu 2,675 tỷ đồng. Liên danh đường Vành Đai Đồng Nai: Giá dự thầu 2,705 tỷ đồng.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 208/BC-CLBP ngày 07/09/2026 của Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước (đơn vị tư vấn) xác định: Cả hai nhà thầu đều đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu. Áp dụng phương pháp giá thấp nhất, hồ sơ của Công ty TNHH MTV TV ĐTXD Thiên Phúc xếp hạng thứ nhất và được thẩm định, phê duyệt trúng thầu sau khi hoàn tất đối chiếu tài liệu.

Công ty TNHH MTV TV ĐTXD Thiên Phúc (MST: 3800313215) đăng ký trụ sở tại thôn 7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai. Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến ngày 10/09/2026 cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 17 gói với tổng giá trị tích lũy khoảng 35,276 tỷ đồng.

Quy định pháp lý và yêu cầu quản lý chi phí

Đánh giá về quy trình tổ chức, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Căn cứ Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức chào hàng cạnh tranh áp dụng với gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, giá trị không quá 10 tỷ đồng. Việc gói thầu ghi nhận 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ và cạnh tranh về giá phản ánh sự tuân thủ các bước lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định.

Dưới góc độ quản trị tài chính công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: Đối với nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương, hiệu quả sử dụng nguồn lực luôn là chỉ số trọng yếu.

Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị siết chặt chất lượng công tác lập, thẩm định dự toán và giá gói thầu. Đồng thời, điểm a và b Mục 2 Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn các chủ đầu tư cần rà soát thiết kế dự toán để cắt giảm các chi phí chưa cần thiết, khuyến khích nhà thầu áp dụng giải pháp công nghệ tối ưu hóa chi phí và chủ động đề xuất giảm giá trong quá trình thương thảo, bảo đảm nguồn vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao nhất.