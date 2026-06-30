Lâm Đồng: Công ty Xây dựng Thành Công trúng thầu liên tiếp và bài toán năng lực [Kỳ 1]

Từ cuối năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công trúng liên tiếp 09 gói thầu chỉ định tại tỉnh Lâm Đồng, đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh và năng lực thực thi.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh các quy định về pháp luật đấu thầu, đầu tư công ngày càng được siết chặt nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế, hồ sơ tham gia đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công lại bộc lộ một bức tranh mang nhiều dấu hiệu cần làm rõ.



Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở đăng ký tại số C17, 18 đường Lê Duẩn, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (Mã số thuế 3400699927). Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đơn vị này đang nổi lên như một hiện tượng tại địa phương với chuỗi thành tích trúng thầu liên tiếp, đảm nhận hàng loạt dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Những con số tuyệt đối trên "sân nhà"

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã tham gia tổng cộng 62 gói thầu trên cả nước. Trong số này, tỷ lệ chiến thắng của doanh nghiệp đạt mức rất cao khi trúng tới 56 gói thầu, trượt 5 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh, đạt con số khổng lồ lên tới hơn 650,99 tỷ đồng. Trong đó, riêng tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đã chiếm một tỷ trọng không hề nhỏ, và có hơn 14,5 tỷ đồng đến từ các gói được trao tay thông qua hình thức chỉ định thầu.

Sự phát triển mạnh mẽ và quy mô hoạt động của doanh nghiệp này đặc biệt tập trung tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, trong tổng số 59 gói thầu tham gia tại tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã trúng tới 54 gói thầu. Con số này không chỉ phản ánh một tỷ lệ chiến thắng gần như tuyệt đối trên "sân nhà", mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của doanh nghiệp đối với thị trường xây lắp tại địa phương.

Khi đi sâu vào phân tích hệ sinh thái các chủ đầu tư và bên mời thầu, dữ liệu bộc lộ những mối quan hệ vô cùng gắn kết và lặp đi lặp lại. Điển hình, tại Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp này tham gia 11 gói thầu và trúng 9 gói với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh, nhà thầu này đạt thành tích 100% khi tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8 gói thầu.

Bức tranh duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối càng thể hiện rõ nét hơn tại các cơ quan quản lý cấp cơ sở. Tại Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh và Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công tham gia mỗi nơi 4 gói thầu và đều trúng thầu toàn bộ mà không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh đáng kể nào từ các đối thủ khác trên thị trường.

Việc một doanh nghiệp liên tục duy trì tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại hàng loạt các chủ đầu tư quen thuộc không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan, minh bạch trong các khâu thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực nhà thầu của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Hiện tượng trúng thầu tại 9 gói chỉ định

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ngắn từ cuối năm 2025 đến giữa năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công liên tục được xướng tên tại hàng loạt dự án thi công xây lắp quy mô vừa và nhỏ thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Theo tài liệu bóc tách từ hồ sơ gốc, có 9 gói thầu liên tiếp đều được giao đích danh cho doanh nghiệp với tư cách nhà thầu độc lập.

Cụ thể, ngày 10/2/2026, doanh nghiệp được Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh ban hành Quyết định số 34/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục chống sạt lở Sông Linh thuộc thôn Hàm Cần 1 với giá trị 1.696.492.705 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Tiếp đó, ngày 21/4/2026, Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh tiếp tục ban hành Quyết định số 99/QĐ-PKT, phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho doanh nghiệp này Gói thầu số 03 thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục sửa chữa, nâng cấp cầu thoát lũ Bom Bi thuộc thôn Mỹ Thạnh 1 với giá trị 1.717.984.190 đồng. Thời gian thi công được ấn định trong 90 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

Đến ngày 9/6/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Tuyên Quang cùng lúc ban hành hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tiếp tục gọi tên Công ty TNHH Xây dựng Thành Công. Đó là Gói thầu số 5 xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Hệ thống thoát nước đường Xoài Khòm theo Quyết định số 64/QĐ-VP với giá trị 411.267.728 đồng và Gói thầu số 05 xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kiên cố hoá, nâng cấp hệ thống kênh mương giai đoạn 1 theo Quyết định số 61/QĐ-VP với giá trị 1.647.842.251 đồng.

Việc xem xét bản chất của các gói thầu này là vô cùng quan trọng. Hầu hết các dự án được điểm tên như khắc phục sạt lở Sông Linh, sửa chữa cầu thoát lũ Bom Bi hay kiên cố hệ thống kênh mương đều mang tính chất phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc các chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nhằm thi công ngay, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở đây là sự lặp lại có tính hệ thống của một cái tên duy nhất tại hàng loạt các gói thầu khẩn cấp này

Bài toán năng lực thi công dồn dập cần được làm rõ

Dù là các công trình mang tính chất cấp bách, nhưng việc luôn luôn chỉ có một doanh nghiệp được lựa chọn để giải quyết tình huống khẩn cấp tại chủ đầu tư cấp cơ sở tỉnh Lâm Đồng bộc lộ nhiều điểm cần phân tích kỹ lưỡng.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý và quản trị dự án, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Pháp luật cho phép chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách để đẩy nhanh tiến độ, phục vụ lợi ích công cộng theo quy định tại Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhà thầu tại hàng loạt dự án khẩn cấp trong thời gian ngắn đặt ra một bài toán lớn về quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Các gói thầu này đều ấn định thời gian thi công ngắn, dao động trong khoảng 90 ngày. Việc một nhà thầu đảm nhận dồn dập 9 công trình cùng một lúc đòi hỏi một nguồn lực khổng lồ. Câu hỏi đặt ra là liệu nhà thầu có đủ năng lực huy động cùng lúc lượng lớn nhân sự chủ chốt, kỹ sư, công nhân lao động và hệ thống thiết bị, máy móc chuyên dụng để bảo đảm tiến độ khẩn cấp và chất lượng cho tất cả các công trình đang chạy song song hay không?".

Sự phân tích này hoàn toàn có cơ sở khi thực tế thi công tại nhiều dự án đã từng chứng kiến tình trạng nhà thầu đảm nhận quá nhiều dự án chỉ định thầu dẫn đến việc điều động máy móc chắp vá, nhân sự làm việc luân phiên từ công trường này sang công trường khác, làm suy giảm chất lượng công trình và chậm trễ tiến độ bàn giao. Điều này đi ngược lại mục đích tốt đẹp ban đầu của cơ chế chỉ định thầu khẩn cấp là để khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai.

Do đó, vai trò thẩm định, rà soát chéo hồ sơ năng lực thực tế của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các Phòng Kinh tế cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng trước khi ban hành quyết định giao thầu cần được các cơ quan chức năng làm rõ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả đầu tư công.

Không chỉ gây chú ý bởi tần suất trúng thầu dày đặc và bài toán năng lực thi công, khi đi sâu phân tích các báo cáo tài chính và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hồ sơ của doanh nghiệp còn bộc lộ hàng loạt dấu hiệu bất thường về hiệu quả kinh tế. Những tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp và độ trễ trong việc công khai thông tin quyết định phê duyệt sẽ bộc lộ một khoảng trống minh bạch lớn. Những góc khuất này sẽ được bóc tách chi tiết ở kỳ tiếp theo.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Lâm Đồng: Khoảng trống minh bạch tại các gói thầu chỉ định của Công ty Thành Công