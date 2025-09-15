Hà Nội

Kỹ thuật T.A tham dự 2 gói thầu tại TP Thủ Đức, đưa giá thấp hơn đối thủ [Kỳ 1]

Cả 2 gói thầu tại Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức (TP HCM), Công ty Kỹ thuật T.A đều bỏ thầu thấp hơn đối thủ công ty Quỳnh Lâm.

Lam Thy

Khi đối tác thành đối thủ

Cụ thể, gói thầu thuộc dự án Sửa chữa cầu Vàm Xuồng, phường Tăng Nhơn Phú B với tổng kinh phí 1,89 tỷ đồng do UBND TP Thủ Đức (cũ) phê duyệt tại Quyết định 8333/QĐ-UBND ngày 17/06/2025.

2.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/9. Nguồn: MSC

Gói thầu số 4: Xây lắp có giá dự toán 1,57 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/9, gói thầu trên, Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật T.A (công ty Kỹ thuật T.A) dự thầu với giá 1,547 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Quỳnh Lâm dự thầu với giá 1,563 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 3/9, tại gói thầu số 4: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa cầu Ông Kỳ 2, phường Bình Trưng Đông của Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức đã thu hút 2 nhà thầu tham gia. Gói thầu có giá dự toán 2,75 tỷ đồng, công ty Kỹ thuật T.A dự thầu với giá 2,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Quỳnh Lâm dự thầu với giá 2,743 tỷ đồng.

1.jpg
Nguồn: MSC

Trước khi thành đối thủ, 2 nhà thầu trên từng là đối tác tại gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới cầu Cây Trôm, xã Phước Lộc do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Nhà Bè làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 8,84 tỷ đồng, liên danh Công ty TNHH TM và DV xây dựng Quỳnh Lâm và Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật T.A trúng thầu với giá 8,830 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày.

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật T.A địa chỉ tại Phường Gò Vấp, TP HCM; đã tham gia 31 gói thầu trúng 20 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) đạt 68,38 tỷ đồng. Công ty trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận hơn 45 tỷ đồng; hơn 23,33 tỷ đồng là tổng giá trị các gói thầu trúng liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty thường trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, UBND xã Long Thới, Phú Xuân huyện Nhà Bè (cũ)…

Từ năm 2022 đến tháng 6/2025, công ty “một mình một ngựa” trúng 9 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp (từ 0,04 – 0,88%).

Từ năm 2023 đến tháng 6/2025, công ty đã trúng 6 gói xây lắp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh chủ yếu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời thầu.

Các gói thầu công ty đã trúng gồm:

Ngày 11/06/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh đã phê duyệt công ty Kỹ thuật T.A trúng gói thầu thuộc dự án Duy tu đường Trương Văn Đa (đoạn từ đường Lương Ngang đến cầu Ba Lạc), xã Bình Lợi với giá 4,26 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày (tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,43%);

Gói xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, biển báo, sơn đường, cọc tiêu các tuyến đường trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2025 với giá trúng thầu hơn 1 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Tại KHLCNT lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh; duy nhất công ty Kỹ thuật T.A tham gia và trúng với giá hơn 1 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0.88%).

Tại UBND xã Long Thới, Nhà Bè, công ty Kỹ thuật T.A duy nhất tham gia và trúng:

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp hẻm 489 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới với giá 1,595 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày (tỷ lệ tiết kiệm 0,32%);

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp hẻm 88 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới với giá trúng thầu 2 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,31%)…

Trong bối cảnh chi tiêu công luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, sự xuất hiện của những nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao nhưng mức tiết kiệm ngân sách lại "siêu thấp" đang dấy lên những nghi vấn về tính minh bạch. Thêm nữa, tình trạng công ty Kỹ thuật T.A thường xuyên là "nhà thầu duy nhất" tham gia và trúng đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

Kỳ cuối: Công ty Kỹ thuật T.A: “ngôi sao thầu” với tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp"

