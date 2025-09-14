TP HCM: Công ty Đại Đức Phát thực hiện tu sửa, chống ngập úng cặp đường số 57

Đại Đức Phát: Từ "xếp hạng II" đến thắng thầu hàng tỷ đồng chỉ trong một ngày

Cụ thể, tại gói thầu 1,2 tỷ đồng thuộc dự án tu sửa kênh tiêu Bàu Mây; ngày 5/9, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi – ông Lê Hoàng Hải đã ký Quyết định 590/QĐ-BQL cho Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Anh Hiếu trúng thầu với giá hơn 1,127 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Đại Đức Phát dự thầu với giá 1,193 tỷ đồng bị loại với lý “Nhà thầu xếp hạng II về kết quả đánh giá tài chính”.

Vận may xoay chiều, cũng trong ngày 5/9, ông Lê Hoàng Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã ký Quyết định 591/QĐ-BQL phê duyệt Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Đại Đức Phát trúng gói thầu xây lắp hơn 2,473 tỷ đồng (tiết kiệm hơn 29 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,2%). Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Anh Hiếu tại gói thầu này bị loại vì E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Nguồn: MSC

Gói thầu trên thuộc dự án tu sửa, chống ngập úng hệ thống thoát nước cặp đường số 57 với tổng kinh phí 2,918 tỷ đồng; Ngày 11/12/2024, UBND huyện Củ Chi đã phê duyệt theo Quyết định 12693/QĐ-UBND sử dụng quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố.

Công ty Đại Đức Phát có địa chỉ tại Phường An Phú Đông, TP HCM là nhà thầu có tên tuổi trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn TP. Công ty đã trúng 64/75 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 407 tỷ đồng (trên 1,8 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 158 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt hơn 249 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Gói thầu gần nhất (6/8) tại dự án Nâng cấp, cải tạo rạch Bọng Bầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, Liên danh Công ty Nam Đạt - Nam Việt - Đại Đức Phát (Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Nam Đạt – Công ty Đại Đức Phát – Công ty CP Phát triển Đô thị và Môi trường Nam Việt) trúng thầu với giá 44 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày.

Trước đó, tại gói thầu Xây lắp – Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Lớn, phường An Phú Đông, Quận 12 thuộc dự án Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Lớn, Quận 12 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12; Liên danh Đại Đức Phát - Nam Đạt (Công ty Đại Đức Phát – Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Nam Đạt) trúng thầu với giá 32,23 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa các tuyến đường đảm bảo thoát nước, giao thông trên địa bàn quận năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12, duy nhất Công ty Đại Đức Phát tham gia và trúng với giá hơn 8,69 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày...