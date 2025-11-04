Hà Nội

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng ở Hà Tĩnh

Phát hiện số dư trong tài khoản quá ít, các đối tượng đã đe dọa, yêu cầu nạn nhân nộp thêm số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản để chiếm đoạt.

Hạo Nhiên

Ngày 4/11, thông tin từ Công an xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 3/11, trong lúc đang làm việc tại trụ sở, Trung tá Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) thấy chị N.T.H (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Tứ Mỹ) đến Công an xã trong tình trạng mất bình tĩnh, đi cùng là người con gái hơn 10 tuổi.

Tại đây, chị H. cho biết, bản thân chị đang bị một nhóm đối tượng gọi điện, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử để làm thủ tục công chứng hồ sơ cho con gái chị, mục đích là để chiếm quyền điều khiển điện thoại.

6909780132d15.jpg
Chị N.T.H trình báo sự việc với Trung tá Hoàng Văn Lạng.

Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng do nhẹ dạ, cả tin, chị H. đã bị các đối tượng dẫn dắt, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng lạ và cung cấp các mã OTP. Hành động này vô tình trao quyền kiểm soát điện thoại và các tài khoản cá nhân của chị cho kẻ xấu.

Sau khi kiểm soát được thiết bị và phát hiện số dư trong tài khoản của chị H. không nhiều, các đối tượng đã chuyển sang đe dọa, yêu cầu chị phải nạp thêm số tiền lớn hơn 200 triệu đồng vào tài khoản. Mục đích của chúng là sau khi số tiền được nạp vào, chúng sẽ lập tức chiếm đoạt toàn bộ.

Ngay sau đó, Trung tá Hoàng Văn Lạng đã trấn an tâm lý, giúp chị H. lấy lại bình tĩnh. Đồng thời, giải thích cặn kẽ về bản chất của thủ đoạn lừa đảo, giúp chị H. nhận ra mình đã bị kẻ xấu thao túng như thế nào.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng Công an, âm mưu chiếm đoạt 200 triệu đồng của các đối tượng lừa đảo đã bị ngăn chặn.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
