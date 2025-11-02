Hà Nội

Xã hội

Bắt thêm 3 đối tượng vụ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia

Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia.

Bảo Ngân

Thông tin liên quan chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia (Chuyên án 0525L), Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt gồm: Hai vợ chồng Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ (cùng 22 tuổi, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh).

a.jpg
Các đối tượng Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ và Nguyễn Trung Hiếu.

Từ khi khởi tố vụ án ngày 4/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bắt tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 29/10, đoàn công tác đặc biệt của Công an tỉnh Lai Châu do đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm trưởng đoàn chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia đã triệt phá thành công chuyên án trên.

1.jpg
Nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng tại Campuchia.
a-6960.jpg
Các đối tượng được di lý về Lai Châu.

Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo lừa đảo chuyển khoản mua bảo hiểm hàng hóa:

(Nguồn: VTV1)
