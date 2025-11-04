Lừa hùn vốn mua đất, 'nữ quái' chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Sau khi nhận tiền hùn vốn mua đất, Đậu Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh) không thực hiện mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 04/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú tại TDP 8, phường Thành Sen) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Đậu Thị Huyền Trang thường thu thập thông tin những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để môi giới, tìm người nhận chuyển nhượng và hưởng hoa hồng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Đậu Thị Huyền Trang.

Cuối tháng 9/2025, do cần tiền gấp để trả các khoản vay nợ cá nhân, Trang rủ bà Đinh Thị X. chung tiền với mình đóng 300 triệu đồng đặt cọc làm hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất số 326, tờ bản đồ số 29 (có địa chỉ tại thôn Hội Thủy, xã Đan Hải) của anh Nguyễn Hữu H., sau đó sẽ chuyển nhượng lại cho người khác với giá cao hơn để kiếm lời.

Tin lời Trang, ngày 26/9, bà X. đã chuyển đủ số tiền 150 triệu đồng cho Trang. Sau khi nhận được số tiền này, Trang không thực hiện việc đặt cọc để nhận chuyển nhượng thửa đất số 326 của anh H. mà sử dụng toàn bộ số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Nắm được thông tin anh H. đã chuyển nhượng thửa đất này cho người khác, biết mình đã bị Đậu Thị Huyền Trang lừa đảo, bà Đinh Thị X. đến trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tố giác hành vi trên của Đậu Thị Huyền Trang.

Theo cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn tương tự Đậu Thị Huyền Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số bị hại khác với số tiền trên 500 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

