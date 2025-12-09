Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu cụ ông chuyển 180 triệu đồng.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Bích Hào (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại khi các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu ông N.V.L. chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Thời gian qua, nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo lực lượng Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các truyền thông và cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng do thiếu hiểu biết, chủ quan, không kiểm chứng thông tin nên một số nạn nhân vẫn tiếp tục bị “sập bẫy”, thiệt hại số tiền lớn.

Công an xã Bích Hào kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại.

Các đối tượng thường sử dụng những kịch bản quen thuộc như: yêu cầu đóng phí để “giải quyết hồ sơ”, “bảo vệ quyền lợi”; thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án hình sự; yêu cầu xác minh gấp hoặc đe doạ xử lý theo quy định pháp luật để thúc ép nạn nhân làm theo.

Điển hình, ngày 04/12/2025, Công an xã Bích Hào nhận được thông tin ông N.V.L. (SN 1945), trú tại xóm Lâm Thắng, xã Bích Hào, bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện dọa, rằng tài khoản ngân hàng của ông liên quan đến đường dây buôn bán ma túy mà Bộ Công an đang điều tra. Để “chứng minh trong sạch”, các đối tượng yêu cầu ông ra ngân hàng chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do chúng cung cấp.

Trong hai ngày liên tiếp, mặc dù con cháu đã khuyên can, nhưng với bản tính thật thà, lo sợ bị liên lụy pháp luật, ông L. vẫn có ý định đến ngân hàng thực hiện giao dịch số tiền 180.000.000 đồng - khoản tích góp để dưỡng già. Nhận được thông tin, Công an xã Bích Hào kịp thời cử cán bộ đến xác minh, trực tiếp can thiệp và ngăn chặn vụ việc trước khi thiệt hại xảy ra, góp phần bảo vệ tài sản của người dân.

Qua vụ việc, Công an tiếp tục khẳng định: Lực lượng chức năng không bao giờ gọi video, không làm việc qua điện thoại và tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng.

Tất cả các cuộc gọi tự xưng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… yêu cầu “xác minh”, “bảo mật”, “phong tỏa tài khoản” đều là thủ đoạn lừa đảo. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin và báo ngay cho cơ quan Công an khi gặp các trường hợp tương tự.

