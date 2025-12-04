Hà Nội

Xã hội

Công an Lào Cai ngăn chặn hành vi 'kéo vợ' không đúng phong tục

Anh Giàng Seo Phòng đã đến nhà chị Thào Thị Cú để bắt chị này theo phong tục “kéo vợ”. Do không đồng thuận, chị Cú đã bỏ chạy lên Công an xã trình báo.

Bảo Ngân

Ngày 4/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 9h ngày 2/12, Công an xã Xuân Quang (Lào Cai) tiếp nhận tin báo của chị Thào Thị Cú (sinh năm 2005, trú tại thôn Xả Hồ, xã Xuân Quang; dân tộc Mông) về việc khoảng 8h cùng ngày, anh Giàng Seo Phòng (sinh năm 2002, trú tại thôn Phìn Giàng, xã Xuân Quang; dân tộc Mông) đã đến nhà để thực hiện hành vi bắt chị Cú theo phong tục “kéo vợ”. Do không đồng thuận, chị Cú đã bỏ chạy lên Công an xã trình báo và đề nghị được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Quang nhanh chóng xác minh, tiếp cận hiện trường và đến nơi cư trú của Giàng Seo Phòng để làm việc, tuyên truyền và vận động. Tổ công tác phân tích, giải thích rõ rằng hành vi bắt người khi không có sự đồng ý của người nữ là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền tự do và thân thể của công dân, có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

1.jpg
Công an xã Xuân Quang đến nơi cư trú của anh Giàng Seo Phòng để làm việc, tuyên truyền và vận động.

Qua làm việc, Giàng Seo Phòng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và tự nguyện viết cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an xã Xuân Quang đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông tuyệt đối không thực hiện hủ tục “kéo vợ” khi không có sự đồng thuận; luôn tôn trọng quyền và nguyện vọng của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ.

Khi phát hiện các trường hợp tương tự hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác, cần báo cho Công an xã Xuân Quang để được hỗ trợ, giải quyết.

