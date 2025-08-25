Hà Nội

Xã hội

Công an đưa ra cảnh báo gì liên quan vụ “vợ nhặt” miền Tây?

Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ việc khai thác, phản ánh thông tin người khác trên mạng xã hội.

Hải Ninh

Cảnh báo trên được Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra khi những ngày gần đây, cộng đồng mạng và người dân tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm đến trường hợp của ông N.H.M, (SN 1961, trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long) sau khi người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng là bà N.T.G được con ruột đón về đoàn tụ tại Nghệ An vào ngày 15/8/2025.

76655.png
Nhiều YouTuber, TikToker,… trong và ngoài tỉnh đến ghi hình, phỏng vấn ông M

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, liên quan vụ việc này đã xuất hiện hàng loạt tài khoản mạng xã hội đến ghi hình, phỏng vấn và chia sẻ hoàn cảnh kinh tế, gia đình của ông M một cách công khai, gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động phối hợp Công an xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp nắm tình hình, đảm bảo ANTT, không để phát sinh tình huống phức tạp, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tình hình ANTT tại địa phương.

Tuy nhiên, hàng ngày có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã trực tiếp đến nhà ông M để quay phim, livestream, cập nhật thông tin cá nhân, đồng thời hứa hẹn vận động hỗ trợ tiền bạc, xây nhà,…

Theo thông tin từ ông M và người thân, tính đến nay đã có nhiều mạnh thường quân đến hỗ trợ ông với số tiền khoảng 60-70 triệu đồng, cùng các vật dụng cần thiết,... các lời hứa còn lại chưa được xác thực hoặc thực hiện.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện nhiều nội dung đăng tải thổi phồng số tiền ông M được nhận lên đến hàng tỷ đồng, gây hiểu lầm trong dư luận và tạo áp lực không đáng có đối với ông M.

Đồng thời cho rằng, việc công khai họ tên, địa chỉ, số nhà, hoàn cảnh của ông M trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, dẫn đến các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, quấy rối, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của ông M.

Trước đó, một video người mẹ gặp lại con sau 29 năm thất lạc đang được dư luận quan tâm. Điều khiến nhiều người quan tâm là chuyện người đàn ông miền Tây nghèo cưu mang người phụ nữ quê Nghệ An trong cuộc trốn chạy người chồng vũ phu.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, 29 năm trước bà G (69 tuổi) trong một cuộc trốn chạy người chồng vũ phu, đã ôm một người con bỏ đi, để lại 3 con khác ở nhà.

Trên hành trình trốn chạy, bà bị thất lạc con, bơ vơ, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và được ông B. M. cưu mang, yêu thương trong suốt 11 năm. Mới đây con trai bà G tìm được mẹ và đến tận nơi đón bà về quê. Hình ảnh ông M buồn bã đứng bên cửa nhìn người “vợ nhặt” trở về quê khiến cộng đồng mạng đồng cảm.

Mới đây, một đoàn từ thiện ở Cần Thơ đã cùng với xã Tân Long và ông M làm việc về phương án bàn giao tiền và trao đổi việc cất nhà cho ông M. Theo đó, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng mọi người quyên góp cho ông M sẽ được đơn vị từ thiện bàn giao cho ông vào ngày 28/8. Số tiền này sẽ được mua đất cất nhà, nếu dư sẽ làm sổ tiết kiệm cho ông M. Đến nay, ông M đã nhận được 75 triệu đồng từ các mạnh thường quân đến thăm, tặng quà, tiền.

Cần tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, mọi tổ chức, cá nhân khi thu thập, xử lý thông tin cá nhân đều phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an toàn và không được chia sẻ trái phép. Việc vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình sử dụng mạng xã hội, phải: tôn trọng quyền riêng tư của người dân; không quay phim, ghi hình, đăng tải thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng; không thổi phồng, bóp méo sự thật để câu view, trục lợi và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, người dân và cộng đồng mạng cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, không chia sẻ hoặc cổ vũ những nội dung giật gân, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và xã hội.

